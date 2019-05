A 15 años de la muerte de Eduardo Palomo, su viuda Carina Ricco rompe el silencio

Este 2019 se cumplirán 15 años del trágico deceso de Eduardo Palomo, el actor mexicano que perdió la vida de un infarto fulminante mientras cenaba con unos amigos. Tenía 41 años.

Nacido en la Ciudad de México el 13 de mayo de 1962, el galán protagonizó telenovelas emblemáticas como ?Corazón Salvaje? junto a Edith González. Era uno de los personajes más carismáticos de la televisión mexicana en los años 90.

Carina Ricco, su viuda, no ha podido rehacer su vida y ella explicó por qué.

"Jamás pretendería encontrar a alguien como él, porque no existe", contó la cantante a "Ventaneando" de TV Azteca.

"Lo que sí me gustaría encontrar fuera alguien con el mismo nivel de compromiso de vivir, de ligereza, de luchar? al final es qué requieres como ser humano", agregó.

Carina ha seguido al pendiente de sus hijos, alejada de los reflectores y sin alguien dentro de su vida sentimental, desde el 6 de noviembre de 2003 cuando Eduardo Palomo dejó este mundo en un restaurante de Los Ángeles, California.

"No he conocido a alguien con quien yo sienta que pueda generar un camino", agregó.

"Claro que me gustaría rehacer mi vida y estar en pareja hasta viejita, casarme o no. Mis hijos son los primeros que me dicen ?te vamos a gustar novia'".

�



Suscríbete para recibir nuestro boletín de noticias gratuito en tu email.