A Cumberbatch le sorprenden diferencias entre televisión y cine

Un conjunto de coincidencias terminó recreando la serie "Patrick Melrose", que ha llegado a ser candidata a cinco premios Emmy y ha obtenido en su estreno 90 % de buenas críticas en la web Rotten Tomatoes, que reúne las reseñas de medios especializados.

El guionista David Nicholls se enamoró de la prosa mordaz, cruda y trágica, pero llena de humor y optimista, de las novelas semiautobiográficas de Edward St. Aubyn. A lo largo de las últimas dos décadas, leyó los cinco volúmenes que forman este cáustico retrato de la aristocracia británica, sus dependencias y carencias. Por entonces, Nicholls no era más que un actor en paro que buscaba su voz como guionista.

Aproximadamente en los mismos años, Benedict Cumberbatch pasó de ser un intérprete casi desconocido a encarnar al moderno Sherlock Holmes o dar cuerpo al Doctor Strange, de Marvel. "Cuando en una entrevista me preguntaron qué papeles me gustaría interpretar, respondí que Hamlet y Patrick Melrose si alguna vez se llevaban sus libros a algún medio", recuerda el actor de 42 años.

El productor del proyecto no tardó en ponerse en contacto. "Lo más divertido es que lo dije sin pensar. No estaba buscando trabajo, solo me había encantado el libro. Cuando me hicieron la propuesta, fue aún más divertido, porque estaban intentando convencerme de que trabajara con ellos y yo pensaba que iba a un casting", prosigue el inglés, quien obtuvo una candidatura al Emmy por este trabajo, en cuya producción también se implicó.

"Todavía me asombra que en Hollywood sigamos diferenciando cine y series como si fueran procesos diferentes", lamenta Cumberbatch. Más que el medio, le preocupó cómo plasmar el sarcasmo inglés. "Al final, es una historia positiva, contada con optimismo", resumió.