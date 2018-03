A Lady Gaga no le importa lo que piensen de su pancita

Lee también

Uno de los atuendos que Lady Gaga utilizó para presentarse en el estadio NRG, el día del Super Bowl, dejó su estómago al descubierto. Muchos pasaron por alto que la cantante no lució un abdomen perfecto, pero otros hicieron de ese pequeño rollito en su vientre todo un tema de conversación en redes sociales.Al parecer, los chismes y opiniones al respecto son tantos, que Gaga decidió tomarse un breve momento para responder, a través de su cuenta de Instagram, hace solo unas horas.“Me he enterado de que mi cuerpo se ha convertido en motivo de debate y solo quiero decir que me siento muy orgullosa de él, al igual que ustedes deberían estar orgullosos del de ustedes. Sin importar quiénes o cómo sean. Podría darles un millón de motivos por los que no deberían escuchar a nada ni nadie para tener éxito. Sean ustedes mismos, sin descanso. De eso están hechos los campeones. Muchas gracias a todos por apoyarme. Los quiero chicos”, escribió, junto a una fotografía en la cual luce el polémico vestuario.Lady Gaga no es la única en la búsqueda de que las personas dejen de preocuparse tanto por el peso y la talla. Una de las primeras figuras públicas en defenderla fue Siera Bearchell, la miss canadiense que ha sido fuertemente criticada por algunos, y muy aplaudida por otros, por no lucir la misma delgadez que el resto de las aspirantes a Miss Universo.En una secuencia de historias de Instagram dejó en claro lo patético que le parece que las personas, en lugar de alabar el talento de Gaga, la critiquen por su vientre.