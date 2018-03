A Majo Alger le llegó el amor

Y entonces llega esa persona que te cambia la vida, le pone color a tu sonrisa, te ama con tu todo y se da cuenta que no solo es atractivo ser mujer, sino también mamá Muchas veces no entendemos el pasado pero siempre diré y lo mantendré que "nada es casualidad" y el camino que Dios tiene para la vida de cada ser humano es perfecto, maravilloso, especial, único y lleno de amor ❤ Tenía 9 meses de conocerte, pero no fue ayer, ni en Enero o antes, nunca imaginé cruzar mi vida con vos, pero al final ¡con vos es la cosa! ⭐️ No somos solo dos, somos 3 y ahora Sebas tiene un mejor amigo que lo quiere, lo cuida y protege. No fue fácil el camino, vos lo sabés, muchas veces me negué a esto, pero seguiste, luchaste y me enamoraste.... Gracias por nunca desistir en el camino y dar el todo por el todo #NadaEsCasualidad #RomeoYJulieta

