A Mick Jaggerle funciona todo menos el corazón

Tiene ocho hijos, el último llegó hace apenas 27 meses. Su pareja, Melanie Ham-rick, acaba de soplar 31 velas, o sea, es 44 años menor que él. Entrena tres horas al día, cinco o seis jornadas a la semana, a las órdenes de un fisioterapeuta noruego llamado Torje Eike, que trabaja con atletas olímpicos.

Recorre entre 9 y 10 kilómetros durante las más de dos horas que acostumbran a durar los conciertos de su banda, The Rolling Stones. Hasta hace unos días, Mick Jagger parecía invencible.

No es el único de su generación que sigue en activo, pero sí que es tal vez el único –con permiso de Iggy Pop, cuatro años menor– que puede subirse a un escenario con una energía casi igual a la que transmitía hace tres o cuatro décadas y enfundado en una ropa de una talla similar a la que usaba en 1969. Pero una afección cardiaca que requiere intervención quirúrgica ha provocado que los autores de "Brown Sugar" deban cancelar la gira norteamericana en la que tenían previsto embarcarse entre el 20 de abril y el 29 de junio.

Apenas 48 horas después de la noticia se podía ver a Jagger relajándose en una playa de Miami junto a su hijo menor y una de sus hijas, Georgia May, de 27 años. En la misma playa se avistó también a Ronnie Wood, guitarrista del combo, acompañado de su esposa y de sus gemelas de dos años. Jagger, como sus compañeros, se ha afanado en los últimos tiempos en hacer hincapié en que la era salvaje de los Rolling Stones ha quedado ya enterrada en el pasado, ya sea promoviendo sus hábitos sanos o engendrando bebés en cadena. Cuando nació su hijo Devenaux hace menos de dos años, The Sun publicaba declaraciones de una fuente cercana al vocalista que confirmaba que este había incluso aumentado su forma de cuidarse con el fin de ver crecer a su recién nacido. "Está totalmente comprometido con la crianza del niño", publicaba el tabloide.

La rutina de entrenamientos del septuagenario Jagger, se hizo pública y consiste en una serie de ejercicios que parecían destinados a hacerle ganar varias medallas en unos Juegos Olímpicos. A las órdenes del ya mencionado entrenador, el vocalista inglés ponía en forma cuerpo y alma. "Entreno seis días a la semana, pero no me vuelvo loco", comentaba Jagger, confirmando que, desde su irrupción en la escena del rock, su concepto de lo que es volverse loco no tiene demasiado que ver con el que tenemos el resto de los mortales.

Nada en su vida tiene mucho que ver con el resto de los mortales, como ejemplifica un pequeño escándalo que sucedió durante aquellos meses en Londres. El grupo debía asistir a un evento y su equipo pidió a los propietarios del local que retiraran dos bolardos colocados en la acera frente al mismo con el fin de impedir que aparcara ningún coche allí. Exacto, Mick Jagger, el tipo que corre nueve kilómetros por concierto y se entrena como si fuera a participar en dos triatlones en un mismo día, no era capaz de andar 100 metros hasta la puerta de un restaurante. Ni el Daily Mail pudo resistirse a hacer la broma en el titular de la noticia.

"No tuvimos opción", recordaba en una entrevista concedida a un medio irlandés días antes de aquel sobrio concierto en Dublín que arrancaba la gira "No Filter", la misma que ahora han tenido que posponer en su rama norteamericana. "Fuimos los chicos malos por accidente, jamás pensé que aquel rollo algo mugriento que llevábamos en nuestros inicios nos iba a convertir en arquetipos de antihéroe. Al principio nos dejamos llevar, luego ya pusimos un poco más de nuestra parte".

Medio siglo más tarde, aquellos chicos malos ya no son chicos, ni demasiado malos. Se sientan a hacer castillos de arena en la playa junto a sus vástagos y esperan hora en el quirófano. Pronto volveremos a verlos sobre un escenario y, si los augurios se cumplen, escucharemos también su primer disco con material nuevo desde 2005.