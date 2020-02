A Ninel Conde el escote le llegó casi a la entrepierna

La actriz, cantante y bailarina Ninel Conde anda dando de qué hablar como es costumbre, pero esta vez por una foto que montó en Instagram para anunciar su gira musical de este 2020. Por supuesto, no lo hizo con un look sencillo sino con un bodysuit de lentejuelas y flecos que llevaba un escote en el medio tan profundo, que casi le llega a donde no le pega el sol.

Ninel ha estado muy movida últimamente en cuanto a trabajo. Estuvo una semana en Suelta la Sopa haciendo las veces de panelista y todos quedaron encantados con los análisis de la mexicana.

Al mismo tiempo que sigue con su canal de Youtube, en el que da trucos de belleza, cuidado, rutinas y todo lo concerniente a ella y su vida diaria. Cada día suma más visitas y dice sentirse muy contenta porque su trabajo en la plataforma está siendo muy bien recibido.



