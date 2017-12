A ella todo “se le ve bien”

¿Quién dijo que las pantaletas de “abuelita” no son sensuales? Bella Hadid formó parte del calendario de adviento para la revista Love y vistió la pieza con mucha confianza, como si se tratara de una segunda piel. Diferente a otras ocasiones, la menor de las Hadid no llevó un microbikini o algo de encaje, sino que optó por una prenda alta que tapara parte de su abdomen. En el video compartido por la publicación dice: “Hola, soy Bella y hoy es día martillo (refiriéndose al número 18 del calendario), me encanta golpear llantas por diversión”. Anteriormente, la estrella despertó rumores sobre haber retomado su relación con el cantante The Weeknd. Probablemente tenga motivos de sobra para festejar y darle la bienvenida a un nuevo año.

