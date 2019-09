A los 70 años, murió el músico Eddie Money, intérprete del hit "Two Tickets to Paradise"

El cantante Eddie Money, muy popular a finales de la década del setenta y principios de los ochenta, murió hoy en la ciudad de Los Angeles, víctima de cáncer de esófago. Tenía 70 años.

"La familia de Money lamenta anunciar que Eddie falleció pacíficamente, temprano, esta mañana". La noticia se conoció con esas breves líneas que publicó Variety. En agosto pasado Money anunció que padecía cáncer de esófago en un episodio del reality show Real Money. "Pensé que solo iba a hacerme un chequeo y me dijeron que tenía cáncer", explicó el cantante en aquel programa que se emitió recientemente.

Eddie Money había nacido en Nueva York, el 21 de marzo de 1949, como Joseph Edward Mahoney. Criado en una familia de policías, ese parecía ser su destino pero la música cambió el trazo de su camino. En la década del setenta se mudó a la costa oeste de los Estados Unidos. Se instaló en Berkeley, California, donde consiguió un contrato discográfico con Columbia Records.

Eddie Money, de 1977 fue su debut discográfico, el primero de una docena de álbumes que publicó hasta 2019. Aquel long play trajo el tema "Two Tickets to Paradise", que se convirtió en el principal hit de su carrera.

A comienzos de la década de ochenta el sonido de sus canciones se emparentó al de las baladas de los grupos de soft metal, aunque Money conservó su estilo pop-rock (otro ejemplo de esa sonoridad, que incluía su manera de cantar, fue el tema "Walk On Water"). Fue así que en 1986 publicó el disco Can't Hold Back, que trajo el corte de difusión "Take Me Home Tonight".

Aunque sin el suceso de los ochenta, y a pesar de problemas de drogas y alcohol que pudo superar, en las décadas siguientes continuó su carrera discográfica e incursionó en la televisión.

Casado desde 1989 con Laurie estuvieron, y padre de cinco hijos, en 2018 aceptó protagonizar un reality sobre su vida y la de su familia llamado Real Money, que se emitió por AXS TV desde abril del último año.