"A mí me encanta evolucionar": Orlando Bloom

Orlando Bloom es un triunfador atípico, que cree que su vida se ha reseteado de alguna manera a partir de los 40 y que ahora va empezar algo mejor para él porque se ha preparado para que ocurra. En esta línea de comportamiento, decidió dar clases de interpretación cuando ya era un actor de éxito que tenía una legión de admiradores tras su participación en la saga de "El señor de los anillos" y en "Piratas del Caribe".

A él no le importó que se diera por bueno que sabía actuar, simplemente sintió, como afirmó en una entrevista para ICON el pasado mes de julio, "que necesitaba preparación y disciplina y que tres años de escuela me ayudarían".

Ahora mantiene la misma actitud de cara a su compromiso con la famosa cantante Katy Perry y acaba de manifestarse sobre su próxima boda con la misma rotundidad con la que afrontó un cambio en su carrera interpretativa: "He estado casado y me divorcié", afirmó en referencia a su matrimonio de tres años con la modelo Miranda Kerr, "no quiero que vuelva a ocurrir". Así lo manifestó en una entrevista en televisión con Willie Geist en la que habló de su relación con Perry y de su futuro juntos.

Comenzaron su relación en 2016 y se comprometieron el Día de San Valentín de este año, y por sus palabras parece que el actor está decidido a pasar el resto de su vida con la cantante.

"Es importante para mí que caminemos en la misma dirección", afirmó Bloom. "Ella es extraordinaria y yo estoy muy impresionado con eso y además me alienta". El intérprete también dio algunos motivos por los que organizó todo un elaborado plan (helicóptero incluido) para pedir matrimonio a su actual prometida. "A ella le gustan los grandes momentos, aún estoy tratando de que también adore los pequeños. Lo bueno de los que estamos haciendo es que estamos aprendiendo juntos a apreciarlos. Creo que ambos somos plenamente conscientes de que es una montaña que tenemos que escalar y que en términos de una relación esa montaña nunca se detendrá. A mí me encanta evolucionar y, afortunadamente, ella también lo hace".

Borrón y cuenta nueva

Dos carreras de éxito como las suyas les obliga a estar separados largos períodos de tiempo, pero según el actor, la distancia incluso ha conseguido fortalecer su relación. "Se tiene que hacer el trabajo de base juntos, crear el sentimiento de confianza y seguridad que permita que pasemos tiempo separados, que hagamos todo lo que necesitemos hacer y que, aun así, nos sintamos atados a esa persona. Es necesario para emprender un viaje juntos", explicó el actor.

Un proceso que la pareja ha ido cociendo a fuego lento y con el que también está de acuerdo su futura esposa: "Creo que estamos haciéndolo bien. Trabajando duro para sentar una base sólida y bonita antes de dar el siguiente caso, porque ambos hemos estado casado antes y no es lo mismo ahora que cuando tomas decisiones con 30 años", dijo Katy Perry que se divorció del actor Russel Brand tras solo 14 meses de matrimonio. Orlando Bloom está claro con sus metas y va dando pasos seguros en su carrera y en su vida personal. Acaba de estrenar la serie "Carnival Row" y, según manifestó en ICON, confía en que si tiene éxito le permita "hacer otras cosas que me apetecen mucho y en las que he estado trabajando discretamente".