A nueve meses de la muerte de Christian Bach, Humberto Zurita recuerda sus defectos

A casi nueve meses de la muerte de Christian Bach, Humberto Zurita sigue fiel a su costumbre de recordarla en sus redes sociales y en esta ocasión decidió compartir una charla que la actriz sostuvo con un programa de televisión en el cual se sinceró sobre cuáles eran sus cualidades más negativas.

A través de Instagram, el actor publicó un video de una de las últimas entrevistas de la argentina en la que contaba que nunca se podía quedar callada cuando veía u oía algo que no le pareciera correcto, esto sin importarle las consecuencias que sus puntos de vista podrían traerle con las personas que la rodeaban.

"Uno de mis peores defectos es que digo lo que pienso, no me quedo con nada y soy re bocona, pero creo que así hay que ser en la vida. También soy terriblemente terca y si hay algo que quiero lo busco sin importar nada. Además soy terriblemente impaciente, la paciencia no es una de mis virtudes definitivamente", se escucha decir a Christian.

Por su parte, Humberto acompañó este corto con un escrito en el que aseguró que su mujer no ha muerto, pues él la lleva siempre en sus pensamientos y la recuerda de la misma manera que cuando estaba con vida. Asimismo, sus seguidores aplaudieron las palabras del actor y afirmaron que la artista era única.



