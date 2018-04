A romper fronteras con “El Potrillo”

El cantante mexicano Alejandro Fernández, hijo de Vicente Fernández y conocido artísticamente como “El Potrillo”, brindará un concierto hoy sábado en el estadio Jorge “Mágico” González, desde las 8:30 de la noche. La presentación forma parte de la gira “Rompiendo fronteras”, con la que se encuentra promocionando su decimonoveno y último álbum de estudio por varios países del continente americano.



Con más de 25 años de trayectoria musical, Alejandro se ha consolidado como uno de los máximos exponentes de la música ranchera, un artista sumamente inteligente a la hora de componer sus canciones y un talento mexicano que, aunque inició su carrera dentro del género ranchero, ha sabido fusionarlo con el bolero, la balada romántica y sonidos pop.

“Para mí, un álbum es la manera de transmitir mi música y de conectarme con mi público, por lo que siempre pongo mi alma y mi corazón en cada material...Mientras otros construyen muros, nosotros seguiremos rompiendo fronteras”

Alajendro Fernández, cantante mexicano

El artista publicó el 10 de febrero de 2017 su último disco, que obtuvo una nominación al Grammy Latino como mejor álbum pop contemporáneo y estuvo en los primeros lugares de Billboard en Argentina, España, Estados Unidos y México. Además, ha sido considerado por el artista como una “avalancha de emociones”.



“Hicimos las cosas al revés de como las habíamos hecho antes; buscábamos a los compositores de pop, los metíamos en una onda o hacíamos los arreglos con toques mexicanos. Y aquí tratamos de hacerlo totalmente diferente, o sea conseguir las canciones, que los temas se sintieran de raíz muy regionales y traerlos al pop, pero con algunos elementos también muy mexicanos”, comentó el artista, nacido en la ciudad de Guadalajara.



Trayectoria y estilo musical consolidado



El mexicano publicó su primer disco en 1992 y lo titulo con su nombre. En él, mostró una propuesta musical parecida a la de su padre (sus letras hablaban de amor y era acompañado por mariachis), el cual confío en su talento e incluso se aventuró a cantar a dúo “Qué pregunta muchacho”, uno de las 12 canciones que conformaron la producción. Sin perder el tiempo y con mucha determinación, “El Potrillo” publicó un disco por año hasta 1997. Sus canciones ya comenzaban a sonar en las radios y demostraban que llevaba la música ranchera en sus venas. Después llegaron varios éxitos, como “Mátalas”, “Nube viajera”, “Paso al norte”, “Como quien pierde una estrella”, entre otras.



Con la intención de atraer a un nuevo público, poco a poco se fue sumergiendo en el mundo del pop y comenzó a experimentar con nuevos sonidos. El ejemplo más exitoso quizá sea “Se me va la voz”, una melodía que se estrenó el 8 de diciembre de 2009. junto a 22 canciones más que forman parte del álbum “Dos mundos”. En 2017 intentó aplicar esa fórmula a “Sé que te duele”, solo que esta vez se acompañó de la banda colombiana Morat (llevan siete años dentro de la industria musical) y, como era de esperarse, el resultado ha sorprendido a todo el mundo y no para de sonar.

2

Grammy Latinos ha obtenido “El Potrillo” durante su trayectoria musical. Obtuvo uno en el 2000 con la canción “Mi verdad” y otro en 2004 con el disco “En vivo juntos por última vez”.



20

Millones de discos ha vendido el artista en todo el mundo. Además, gracias a su gira de conciertos se estima que se ha presentado a más de 15 millones de personas.

19

Discos de estudio ha lanzado hasta el momento, el último lo publicó en 2017. También ha lanzado seis discos en vivo.

Elías Hasbún

Interpretará nueva música

El cantante salvadoreño Elías Hasbún será nuevamente el encargado de abrirle el concierto a “El Potrillo” (fue su telonero cuando vino en 2014). Bajo las influencias de Pepe Aguilar, Vicente Fernández y el mismo Alejandro Fernández, Hasbún lleva alrededor de 15 años de trayectoria musical, brindado conciertos por todo el territorio salvadoreño. Se ha presentado en Jaripeos, olimpiadas especiales, Teletones, celebración de fiestas patronales y fue finalista en la segunda temporada del programa “Número uno” de TCS.

Además, su último año se la ha pasado cantando junto a La Poderosa Banda Sin Ley. A partir de mayo comenzará a trabajar en su proyecto en solitario, del cual ya tiene tres canciones.

“Hay un corrido norteño, la otra es una canción de despecho en género banda y “Aquella vez” (fue escrita por el artista Álex Oviedo) en género mariachi. La idea no es no solo enfocarme en la música ranchera, sino más en el género regional mexicano que es lo que siempre me ha gustado”, comentó el artista. Habún hizo un llamado para que el público llegue y disfrute de su nueva propuesta musical.