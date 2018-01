A un año del papelón, Mariah Carey tuvo revancha en el Times Square (+VIDEO)

Una actuación fallida, con un grosero playback, una coreografía para el olvido y una cantante completamente perdida sobre el escenario. Mariah Carey protagonizó el primer papelón del 2017 luego de presentarse en la clásica fiesta con la que los neoyorkinos reciben el nuevo año, desde Times Square. Pero, aún cuando eso provocó la ira de todos los presentes y generó acusaciones cruzadas entre la artista y los organizadores del show, alguien decidió darle a la diva una segunda oportunidad.

Así, Mariah fue convocada para animar la Dick Clark's New Year's Rockin' Eve, minutos antes de la llegada del 2018. Y, esta vez, ella tomó algunas precauciones para que todo saliera a la perfección: como primera medida, eligió dos baladas clásicas de su repertorio ("Vision of love" y "Hero"), de manera de no tener que moverse demasiado sobre el escenario. También procuró un vestuario más acorde a las frías temperaturas que reinan en Nueva York. Y, finalmente, se mostró mucho más concentrada y dispuesta a cantar en vivo.

El único traspié ocurrió entre un tema y otro, cuando la diva le avisó al público que iba a tomar un sorbo de té para poder calentar su garganta... y la taza de té nunca apareció. "Uh, es un desastre. Okey, bueno, vamos a seguir adelante", dijo antes de dar comienzo a "Hero". Afortunadamente, todo continuó según lo planeado, y Carey pudo reivindicarse interpretando uno de los más grandes éxitos de su carrera con total profesionalismo.