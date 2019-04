ABBA lanzará una nueva canción a finales de año

Los seguidores del cuarteto sueco ABBA pueden esperar una nueva canción "en septiembre u octubre", 37 años después de su separación, dijo el miércoles uno de sus miembros, Bjorn Ulvaeus.

En declaraciones al tabloide danés Ekstra Bladet, Ulvaeus dijo que está tomando muchísimo tiempo hacer un video con los avatares de los miembros del grupo, y que se ha demorado por demasiado tiempo".

La banda ya había anunciado que Ulvaeus, Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad y Agnetha Faltskog se reunieron para planear una gira virtual con sus avatares digitales, y que una de las dos nuevas canciones del grupo se titulará "I Still Have Faith in You".

ABBA saltó a la fama en el Festival de la Canción de Eurovisión, en 1974, con el tema "Waterloo", y tuvo éxitos en la década de 1970 -"Dancing Queen"-.