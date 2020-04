AGOSAR hace un llamado al gobierno: "No se olvide de sus artistas"

La imposibilidad de realizar presentaciones en vivo ha golpeado fuerte a la industria musical en El Salvador y, en un reciente comunicado emitido por la Asociación de Grupos y Orquestas Salvadoreñas (AGOSAR) se ha actualizado la situación que vive el gremio artístico a causa de la cuarentena por el coronavirus.

"Todos los escenarios están cerrados, no hay fiestas patronales, no hay eventos sociales, no hay restaurantes abiertos, se cancelaron giras internacionales, cerraron los bares de música en vivo, discotecas y /o festivales culturales", expresan los artistas en el documento que fue publicado en su página oficial de Facebook.

De esta forma, AGOSAR resume que, "sin presentaciones musicales no hay ingreso económico y estamos 'contra la pared' en medio de una situación sin precedentes a nivel global".

La asociación reconoce que todo esto es para proteger la salud del pueblo y reconoce y agradece las medidas tomadas; sin embargo pide "al gobierno de El Salvador representado por Nayib Bukele y su gabinete de ministros que no se olvide de sus artistas".

En ese sentido consideran oportuno generar un diálogo que permita buscar la forma de sobrellevar este momento y los siguientes, "siempre en la búsqueda del beneficio de las más de 500 familias aquí representadas".

AGOSAR solicita "puntualmente" que se trabaje de la mano en la búsqueda de los beneficios para los asociados.

Propone la búsqueda de medidas para desarrollar la economía musical, donde subraya que implementen programas que incentiven "la contratación exclusiva de grupos, orquestas y solistas salvadoreños en periodos específicos posteriores a la covid-19", antes de "abrirse el mercado a artistas internacionales".

Asimismo que se implementen "medidas de difusión de nuestra música".

Y finalmente generar un diálogo directo con las alcaldías, para buscar "opciones de precontratación de servicios musicales que nos permitan poner a fluir anticipos económicos".

A continuación pueden leer el comunicado completo de AGOSAR: