AR Ferdinand está de regreso con su nueva creación titulada “Starship”

Lo que muchos fanáticos del DJ salvadoreño, AR Ferdinand, habían estado esperado ha

llegado: “Starship”, una canción que viene a convertirse en el segundo episodio de una historia que inició con “On My Mind”.

Esta nueva producción está llena de elementos de la vida del propio artista, “pues me gusta meter detalles personales sobre mi vida ya sea en la música o en los videos. No es necesario que se entiendan, pero a mí me funciona”, comentó Fernando Arroyo.

El video de “Starship” estará disponible el próximo 22 de julio en el canal de Youtube de AR Ferdinand, el cual fue grabado en el lago de Coatepeque y en zonas de San Salvador, antes de la partida de Fernando a México para continuar con sus estudios musicales.

Este sencillo de 3:47 minutos de duración fue el resultado del trabajo de un equipo

integrado por Alfonso Siman, con quien escribió la serie; Eduardo Schönenberg, director de fotografía; Marcela Vega, productora ejecutiva; Luis Pineda, operador de drone;

Rodrigo García Prieto, asistente de dirección; Paula Rivera y Jed Sánchez en el

departamento de arte; Pedro Cubias como gaffer y León Trujillo en el departamento de acrobacias y casting.

Este estreno abre paso a tres episodios más en donde “lo único que puedo decir es que van a descubrir varios secretos esta temporada, pero definitivamente habrá más

preguntas”, señaló Arroyo.

El Dj irá publicando un nuevo sencillo cada mes hasta completar en noviembre el total de canciones que conforman su álbum “iii”, por lo que el próximo mes conoceremos algo nuevo del artista.

AR Ferdinand tiene diez años de trayectoria en el mundo de la música, tiempo en el que ha pisado escenarios nacionales e internacionales gracias a la calidad de su trabajo y a su innovadora propuesta musical.