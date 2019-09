AR Ferdinand, la revelación salvadoreña del indie electrónico

Se trata de "On my mind", una clara apuesta a nuevas formas de consumir música. "Es como una serie de televisión que no tiene un límite de episodios", aseguró Alfonso Simán, quien participó en el proyecto como guionista.

El objetivo es que cada uno de sus videos cuente parte de una historia y que en el segundo se contextualice las situaciones que se presentaron en el primero y así sucesivamente, es decir que todos sus productos audiovisuales llevan un hilo conductor que incentiva a sus fanáticos a estar a la expectativa del siguiente episodio.

"Es una historia que estamos contando que va avanzando poco a poco y que tendrá temporadas. La cosa es ir progresando y conociendo a los personajes", destacó Simán.

El video fue grabado entre Londres y El Salvador, el cual fue dirigido por Eduardo Schonenberg y escrito por Ferdinand y Alfonso Simán, a ellos se le agrega la intérprete de la canción Geiste, la cantante que hace un llamado al personaje principal del clip a que se dé cuenta que algo en su entorno no está bien.

Los inicios de AR Ferdinand

Arroyo inició en el mundo artístico en 2009 junto a un amigo con el que formó un dúo que culminó cuando él inició sus estudios. En ese momento, decidió comenzar un nuevo proyecto y fue cuando, en 2013, surgió AR Ferdinand.

Desde entonces, ha pisado diferentes escenarios nacionales e internacionales, presentando su música en Centroamérica y Estados Unidos, frutos que ha cosechado gracias al esfuerzo y dedicación de su trabajo musical.

Para este artista salvadoreño, de 24 años, que las personas sientan "viendo mi serie lo que yo siento cuando veo las series que me gustan", es su máxima satisfacción. Ahora, está enfocado en producir el siguiente episodio de su serie junto a Simán, su amigo desde la infancia.

A lo largo de 10 años, Ferdinand ha estado sumergido en el mundo de la música, influenciado por grandes artistas como Led Zeppelin, Radiohead, Daft Punk y Phoenix. Para el próximo año espera lanzar un tema en colaboración con Carrot, una banda salvadoreña de indie alternativo.