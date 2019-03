AUDIO: Galilea Montijo detesta a Atala Sarmiento y no teme admitirlo en público

Galilea Montijo, conductora del matutino Hoy, fue invitada al programa de Flor Rubio en Radio Fórmula y uno de los temas que tocó fue su nula relación con Atala Sarmiento.

"Yo le dije a Magda: ‘Perdón, pero se va a armar un desastre aquí. Cuando tú no le das la bienvenida a alguien a tu casa ¿quién es la grosera?, la de la casa, ¿no?’; hay cosas en las que yo no estoy de acuerdo", fue la respuesta de Galilea sobre su decisión de no compartir cuadro con Atala durante su visita a Hoy.

"Ya me diste en el lado derecho" ¿por qué te voy a poner el lado izquierdo? A la gente se le olvidan las cosas? ¡a mí no! Y no es que sea rencorosa. Prefiero ser así en la vida y que lo sepa desde ahorita: No me cae bien. No vamos a ser compañeras nunca?, añadió.

Escucha la entrevista completa:

Al ser cuestionada si su relación con Atala Sarmiento podría mejorar en caso de entablar una conversación, Montijo fue contundente en su respuesta.

"Hay gente que no me interesa ni ser compañera, ni ser amiga, ni nada, hay cosas que yo no decido", sentenció.



