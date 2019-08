Abogados de Pablo Lyle piden exámenes toxicológicos del hombre que murió luego del golpe del actor

A tan solo días de una de las audiencias más importantes a la que se deberá enfrentar Pablo Lyle por el caso de homicidio involuntario este próximo 22 de agosto, sus abogados se presentaron en la corte de Miami para pedirle al fiscal el informe toxicológico de José Ricardo Hernández, el hombre fallecido en el altercado.

Dispuestos a no dejar ninguna de las posibles pruebas que ayude a sostener que Pablo Lyle actuó en defensa propia, esta mañana los abogados se presentaron ante la fiscalía y no solo pidieron el informe completo de examen toxicológico, pues según ellos hay datos que faltan, sino que también exigieron conocer todos los elementos que había en el auto del hombre de origen cubano, con el fin de descartar que no existiera un arma.

¿Por qué exigen esto? Lo que le explicó el abogado de Lyle a Maity Interiano de Despierta América, según su investigación, Hernandez tendría antecedentes de problemas con el alcohol y, según también su versión, la forma violenta en la que habría actuado podría ser producto de estar bajo la influencia de bebidas.

El abogado explicó que el juez, Alan Fine, le dio a la fiscalía 15 días para presentar lo pedido por la defensa del actor mexicano.

Recordemos que Pablo Lyle protagonizó un altercado en la calle en Miami, con Juan Ricardo Hernández, quien falleció días después por el traumatismo que sufrió producto de una pelea en la que el actorle dio una trompada, y cayó de tal manera que sufrió una fractura del cráneo que le provocó un sangrado Justamente esto último fue lo que determinó el nuevo cargo.

El actor, que en más de una oportunidad le ha pedido al juez que lo deje viajar a México para poder trabajar y le ha sido negado, tiene un arresto domiciliario en Miami, esperando saber cuál será su futuro, el cual dependerá de la audiencia del 22 de agosto.



