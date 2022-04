Abril cargado de novedades: los estrenos en Netflix, Amazon Prime, HBO Max y Disney+

Pasan los meses y las novedades de series, películas o documentales siguen estrenándose en las diferentes plataformas de streaming. Es por eso que hoy, quisimos compartirte las más destacadas y variadas para este mes. Algunas fueron estrenadas el viernes, pero la gran mayoría de opciones, aún están pendientes de estrenar. No dudamos que, más de alguna, la estabas esperando o se convertirá en tu favorita.



“Tony Hawk: Until the Wheels Fall Off”

Estreno: HBO Max

y en HBO

martes 5

Quizá Tony Hawk no pareció el presentador más obvio de los Premios de la Academia, pero tiene una nueva película en camino. “Tony Hawk: Until the Wheels Fall Off”, un documental sobre la vida de este patinetero profesional, se estrena hoy en HBO Max y en HBO. Es dirigida por Sam Jones, quien hizo el documental sobre la banda de rock Wilco “I Am Trying to Break Your Heart” de 2002 y abarca la Carrera entera de este pionero de la patineta, de 53 años.



“Tokio Vice”

Estreno: HBO Max

jueves 7

Ansel Elgort y Ken Watanabe actúan en “Tokyo Vice”, una serie de suspenso descrita como inspirada “libremente” en el libro de memorias de Jake Adelstein de 2009 “Tokyo Vice: An American Reporter on the Police Beat in Japan”. Elgort interpreta a Adelstein, en Tokio en la década de 1990, “donde nada ni nadie es realmente lo que parece”, como la describe intrigantemente HBO. La serie fue filmada en Tokio así que es una aventura que se puede disfrutar desde el sofá. “Tokyo Vice” creada y escrita por el dramaturgo galardonado con el Tony J.T. Rogers, estrena sus primeros tres episodios el jueves y cada jueves dos episodios más, hasta el final del 28 de abril.



“El Deshielo”

Estreno: HBO Max

1 de abril

Esta es un thriller polaco protagonizada por una detective que recientemente enviudó y que investiga el caso del cadáver de una joven mujer que aparece en las aguas heladas del río. Durante la investigación, la detective Katarzyna Zawieja (Katarzyna Wajda) descubre que la víctima dio a luz poco antes de su muerte, Zawieja, una joven oficial que nunca se da por vencido fácilmente, va en busca del recién nacido desaparecido.

“Entre reja y reja”

12 abril

Esta es una serie que ha provocado expectativas altas entre los usuarios de la plataforma. “Hard Cell”, es una comedia del estilo falso documental ambientada en una cárcel de mujeres ficticia, la prisión Woldsley. Catherine Tate interpreta a diferentes personajes en esta comedia, en la que da vida, entre otros, a la nueva directora de una prisión de mujeres que, hasta entonces, se dedicaba a organizar eventos.

“Los Ángeles Ignorantes”

Estreno Disney+

13 de abril

Ferzan Özpetek, director turco nacionalizado italiano, estrenó en 2001 la película ‘El hada ignorante’, galardonada en festivales tan importantes como el de San Sebastián, por el emotivo y sensible tratamiento que hace del sida. Y, un poco más de 20 años después, el propio Özpetek ha recuperado la idea de este excelente filme, pero ahora para adaptarla a una miniserie. Este nueva versión, que lleva por título “Los Ángeles Ignorantes” (Le Fate Ignoranti) la estrenará Disney+ (a través de su sello para público adulto Star).

“La Era del Hielo: las aventuras de Scrat”

Estreno: Disney+

13 de abril

Este mes también llega a Disney+ “Ice Age: las aventuras de Scrat” en la que una de las ardillas más famosas de Disney experimenta los altibajos que conlleva ser padre a la vez que establece un vínculo único y adorable con Baby Scrat. Lo más atractivo, de lo que ya es el proyecto, es que se supone se conocerá a su hijo, de quién no se saben mayores detalles.



“Slow Horses”

Estreno: Apple TV+

1 de abril

Es una serie dramática de espionaje con toques de humor negro que narra la historia de un equipo de agentes del servicio de inteligencia británico que, por cometer errores que acabaron con sus carreras, terminan trabajando en una sede abandonada del MI5. Bajo el mando del infame Jackson Lamb, un líder tan genial como irascible, se adentran en los artificios del mundo del espionaje para defender a Inglaterra de fuerzas siniestras.



“Wolf Like Me”

Estreno: Amazon Prime Video

1 de abril

Esta es una de las apuestas de la plataforma para este 2022. Es una miniserie australiana de solo seis episodios protagonizada por los actores Isla Fisher y Josh Gad. “Un lobo como” yo es una mezcla de ficción de comedia, amor, drama con un toque de terror que está ya está sorprendiendo a los que ya la vieron por la plataforma.



“El informante”

Estreno: HBO Max

1 de abril

Progatonizada por Gergely Váradi, Márton Patkós, Szabolcs Thuróczy, Júulia Szász, Benjámin Lengyel, Abigél Szoke, Ádám Varga, la historia está ambientada en la Hungría comunista de 1985, el campeón de ajedrez Geri (Váradi ) está ansioso por comenzar su segundo año de universidad en Budapest, incluso si eso significa dejar atrás a su hermano pequeño enfermo y al resto de su familia. Pero Geri tiene un secreto. Sus planes de conocer chicas y divertirse se ven ensombrecidos cuando la Seguridad del Estado húngaro lo chantajea para que espíe a su carismático compañero de clase Zsolt Száva, un líder prodemocracia cada vez más radical.



“Vaya Tela, Sam”

Estreno: Disney+

6 de abril

La serie comedia de Disney+ es protagonizada por Sofia Black D’Elia, Ally Sheedy y Rebecca Henderson. Tras un espectáculo público especialmente vergonzoso, la joven Samantha Fink se ve obligada a regresar a casa con su opresiva madre. Así busca recuperar la sobriedad y, de paso, así evitar la cárcel. Este es el punto de partida de “¡Vaya tela, Sam!” (Single Drunk Female en EUA), una nueva comedia, pero con el regusto amargo que dejan los temas de alcoholismo, que Disney+ presenta este miércoles y que es una producción de diez episodios creada por Simone Finch.

“Líneas eróticas”

Estreno Netflix

8 de abril

El viernes, Netflix estrena la serie neerlandesa Líneas eróticas (Dirty Lines), la cual está inspirada en el libro de Fred Saueressig “06-Cowboys”, que narra la historia del auge de las líneas telefónicas eróticas a finales de los ochenta. La serie es una creación de Pieter Bart Korthuis y cuenta con la codirección de Tomas Kaan y Anna van der Heide.

“Las Kardashian”

Estreno: Disney+

14 de abril

Kim, Kourtney, Khloé, Kendall, Kylie, Kris, Rob y Bruce/Caitlyn, tras conquistar la televisión hace unos años, la familia más afianzada en los reality regresa con una nueva serie que se estrenará en Disney+ el próximo abril. “Las Kardashian” promete arrasar. Según Disney, la nueva serie muestra entre otras cosas la gigantesca presión que implica gestionar negocios de miles de millones de dólares, los momentos de juego y de llevar los niños al colegio y los pequeños detalles del día a día.

“Roar”

Estreno: Apple TV

15 de abril

Ocho episodios, ocho historias sobre ocho mujeres nada convencionales que combinan situaciones ambientadas en el realismo mágico, la vida doméstica, el ámbito profesional y el mundo futurista que muestra trayectorias que hacen patente la resiliencia de las mujeres. Roar se basa en la colección de cuentos de 2018 del mismo nombre de Cecelia Ahern.



“The Dropout: auge y caída de Elizabeth Holmes”

Estreno Disney+

20 abril

La prometedora miniserie basada en la estafa médica de Elizabeth Holmes está protagonizada por Amanda Seyfried y Naveen Andrews. ¿Cómo es posible que la multimillonaria más joven del mundo lo perdiera todo en un abrir y cerrar de ojos? La serie sigue cómo Holmes -que abandonó sus estudios- montó una empresa puntera, Theranos, y conquistó a inversores y comerciales con una tecnología que prometía revolucionar el campo del análisis de sangre. El 20 de abril llegan todos los episodios de la serie.



“El Bebé”

Estreno: HBO Max

25 abril

HBO Max estrenará estrenará esta miniserie (de ocho capítulos) que es una comedia de terror descrita como un examen explícitamente oscuro y divertido de la maternidad, desde la perspectiva de una mujer que no quiere ser madre. La miniserie en donde Natasha no quiere un bebé, pero el bebé definitivamente la quiere a ella, está creada por Siân Robins-Grace y Lucy Gaymer y protagonizada por Michelle De Swarte, Amira Ghazalla, Amber Grappy, Patrice Naiambana, Sinéad Cusack, Isy Suttie, Tanya Reynolds, Seyan Sarvan, Karl Davies y Divian Ladwa.

“La ciudad es nuestra”

Estreno HBO Max

26 de abril

Esta miniserie está compuesta de seis episodios creada por David Simon y George Pelecanos basada en el libro del periodista del Baltimore Sun, Justin Fenton, que relata el auge y la caída de la Fuerza Especial de Rastreo de Armas del Departamento de Policía de Baltimore y la corrupción y el colapso moral que sufrieron en una ciudad estadounidense en la que las políticas de prohibición de las drogas y los arrestos masivos se defendieron a expensas del trabajo policial real.