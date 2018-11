Abuchean a Thalía en los Grammy Latinos por culpa de Luis Miguel (VIDEO)

El cantante mexicano Luis Miguel ganó el premio Grammy Latino a Mejor Álbum del Año y brilló por su ausencia en la gala celebrada en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

La encargada de anunciar el premio fue su compatriota Thalía, que intentó calmar los abucheos que se escucharon en el público tras anunciar que el "Sol de México" no estaba presente para recibir el gramófono.

Luis Miguel competía en una de las principales categorías de la noche con su disco "México por siempre" con Pablo Alborán, JBalvin, Jorge Drexler, Chico Buarque, El David Aguilar, Kany García, Natalia Lafourcade, Monsieur Periné y Rozalén.

Además, en la pregala se llevó el premio a Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi y completó el sexto Grammy Latino ganado en más de tres décadas de carrera musical.

Jorge Drexler, gran ganador

La elegancia y la voz poética de Jorge Drexler brillaron hoy en unos repartidos Latin Grammy, donde el uruguayo se llevó tres premios, incluidos los de canción y grabación del año, y donde la española Rosalía confirmó con dos galardones el eco internacional de su fenómeno.

El fino elogio a las nuevas tecnologías de "Telefonía" le dio a Drexler, afincado en España desde hace más de dos décadas, los gramófonos a canción y grabación del año, mientras que su disco "Salvavidas de hielo" completó el triplete al hacerse con la distinción al mejor álbum de cantautor.

"Yo ya no sé qué decir, queridos amigos míos", dijo visiblemente emocionado y sorprendido sobre el escenario.

Drexler se acordó con cariño de su familia ("Me aguantan tantas cosas, tantas horas fuera...", recordó) y del fallecido productor e ingeniero Ernesto Neto García, que grabó su disco "Salvavidas de hielo".

"Que viva Iberoamérica, que viva la música iberoamericana, que viva Borges, que viva Pessoa, que viva la cumbia, que viva el reguetón, todo. Vamos arriba", cerró.

La española Rosalía, el brasileño Chico Buarque, el mexicano Luis Miguel, el puertorriqueño Víctor Manuelle y la argentina Claudia Montero formaron el nutrido grupo de artistas que hoy lograron dos Latin Grammy.

La fusión de flamenco y género urbano de Rosalía, una de las sensaciones de la temporada, logró los premios a mejor canción alternativa y mejor fusión/interpretación urbana, ambas por "Malamente".

"Gracias a todas las mujeres de la industria que me han enseñado que se puede porque gracias a ellas estoy aquí", afirmó la joven tras mencionar a grandes figuras como Lauryn Hill, Björk o Kate Bush.

Todos los ganadores de la 19 edición de los Latin Grammy fueron:

- Grabación del año: "Telefonía", Jorge Drexler.

- Canción del año: "Telefonía", Jorge Drexler.

- lbum del año: "México por siempre", Luis Miguel.

- Mejor nuevo artista: Karol G.

- Mejor álbum vocal de pop tradicional: "Hazte sentir", Laura Pausini.

- Mejor álbum vocal pop contemporáneo: "F.A.M.E.", Maluma.

- Mejor álbum de música urbana: "Vibras", J Balvin.

- Mejor canción de música urbana: "Dura", Daddy Yankee, Urbani Mota Cedeno, Juan G. Rivera Vázquez y Luis Jorge Romero.

- Mejor álbum de música norteña: "Guerra de poder", Calibre 50; y "Los ángeles existen", Pesado (doble ganador).

- Mejor álbum de salsa: "25/7", Víctor Manuelle.

- Mejor fusión/interpretación urbana: "Malamente", Rosalía.

- Mejor álbum cristiano (en portugués): "Som da minha vida", Fernanda Brum.

- Mejor álbum pop contemporáneo en lengua portuguesa: "Noturno", Anaadi.

- Mejor álbum de rock o música alternativa en lengua portuguesa: "Lenine em trnsito", Lenine.

- Mejor álbum de samba/pagode: "Amor e música", Maria Rita.

- Mejor álbum música popular brasileña: "Caravanas", Chico Buarque.

- Mejor álbum de música sertaneja: "Elas em evidncias", Chitozinho & Xororó.

- Mejor canción en lengua portuguesa: "As caravanas", Chico Buarque.

- Mejor álbum instrumental: "Identidad", Miguel Siso.

- Mejor álbum folclórico: "Musas (un homenaje al folclore latinoamericano en manos de Los Macorinos), Vol. 2", Natalia Lafourcade.

- Mejor álbum de tango: "Vigor tanguero", Pedro Giraudo.

- Mejor álbum de música flamenca: "Al este del cante", Arcángel.

- Mejor álbum de jazz latino / jazz: "Naturaleza universal", Hermeto Pascoal & Big Band.

- Mejor álbum de música de raíces en lengua portuguesa: "+AR", Almir Sater & Renato Teixeira.

- Mejor álbum cristiano (en español): "Setenta veces siete", Alfareros.

- Mejor álbum de música latina para niños: "Imaginaré", Claraluna.

- Mejor álbum de música clásica: "Mágica y misteriosa", Claudia Montero.

- Mejor obra/composición clásica contemporánea: "Luces y sombras. Concierto para guitarra y orquesta de cuerdas", Claudia Montero.

- Mejor arreglo: "Se le ve", Milton Salcedo.

- Mejor diseño de empaque: "Diferentes tipos de luz", Carlos Sadness.

- Mejor álbum de cumbia/vallenato: "Esto es vida", Silvestre Dangond.

- Mejor álbum tropical contemporáneo: "Vives", Carlos Vives.

- Mejor álbum tropical tradicional: "A mí qué - Tributo a los clásicos cubanos", José Alberto El Canario & El Septeto Santiaguero.

- Mejor álbum de fusión tropical: "Como anillo al dedo", Aymee Nuviola.

- Mejor canción tropical: "Quiero tiempo", Juan Carlos Luces & Víctor Manuelle.

- Mejor álbum cantautor: "Salvavidas de hielo", Jorge Drexler.

- Mejor álbum de música ranchera/mariachi: "México por siempre", Luis Miguel.

- Mejor álbum de banda: "Los gustos que me doy", Banda Los Recoditos.

- Mejor álbum de música tejana: "Tex Mex Funk", Roger Velásquez & The Latin Legendz.

- Mejor canción regional mexicana: "Probablemente", Christian Nodal.

- Mejor álbum de rock: "Expectativas", Bunbury.

- Mejor álbum pop/rock: "Geometría del rayo", Manolo García.

- Mejor canción de rock: "Tu vida, mi vida", Fito Páez.

- Mejor álbum de música alternativa: "Claroscura", Aterciopelados.

- Mejor canción alternativa: "Malamente", Antón lvarez Alfaro, Pablo Díaz-Reixa & Rosalía.

- Mejor ingeniería de grabación para un álbum: "50 años tocando para ti", Rafa Sardina.

- Productor del año: Linda Briceño.

- Mejor video musical versión corta: "Pa dentro", Juanes.

- Mejor video musical versión larga: "En letra de otro", Pedro Capó.