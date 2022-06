Abuchean y avientan hielos a Nodal en Bolivia, así reaccionó el cantante

Este fin de semana, Christian Nodal se presentó en Bolivia como parte de su "Forajido Tour"; sin embargo, su primera vez en el país estuvo llena de varios incidentes que le dejaron un mal sabor de boca.

Uno de ellos fue el concierto que tuvo que cancelar en la ciudad de La Paz, debido a un incumplimiento de contrato del que ni el cantante ni su equipo de trabajo dieron más detalles.

Pero eso no fue todo, en otro de sus shows Nodal no fue muy bien recibido por algunos de sus fans quienes lo abuchearon y le arrojaron hielos en repetidas ocasiones, mientras el sonorense se encontraba en medio del escenario.

La actitud de los asistentes provocó el enojo del intérprete de “Botella tras Botella”, incluso, tomó el micrófono para pedirle a la seguridad del lugar que los sacaran y les devolvieran el dinero que pagaron por el boleto.

“Sácalos y págales lo de su boleto, a mí no me estén aventando hielo porque yo los respeto y a mí no me están respetando... respeten por favor”, se le escucha decir al cantante en varios videos que ya circulan en las redes sociales.

Pese a que la reacción de los fans no fue la mejor, el incidente habría ocurrido a consecuencia del retraso del famoso, pues varias personas del público aseguraron que el evento inició una hora después de lo que se tenía programado.

Además de sus polémicas presentaciones, Nodal ha vuelto a dar de qué hablar pues justo durante su estancia en tierras bolivianas se le vio acompañado nuevamente de la cantante argentina Cazzu, con quien se ha rumorado que mantiene una relación amorosa, algo que la pareja habría confirmado recientemente, ya que se dejaron ver tomados de la mano y besándose en diferentes ocasiones.