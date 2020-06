Active sus metas aun en tiempos de crisis

Los seres humanos tienen toda la capacidad para soñar y construir metas, está en sus manos alcanzarlas, autorrealizarse, pero para lograrlo se necesita mucho esfuerzo, actitud positiva y creatividad. Inclusive en los momentos de crisis, las personas tienen la opción de realizarlas, pero para esto deberán innovar y no dejarse intimidar por las situaciones que puedan presentarse en el camino.

De acuerdo a lo expresado por el psicólogo Julio Molina, lo importante es pasar de la decisión a la acción y encontrar el camino correcto que se necesita para llegar al objetivo. "Cada persona tiene sueños que son objetivos propuestos, deseados, pero sin decisión y sin acción no se logra nada, y es ahí donde se genera la sensación de solo estar sobreviviendo. Si las personas no tienen metas, existe una falta de rumbo y no se está viviendo el momento presente", señaló.

Las metas suelen dividirse de acuerdo a los tiempos en los cuales pueden realizarse, es decir, corto, mediano o largo plazo y a las realidades que vive cada individuo o grupo familiar. Establecerse objetivos y tiempos específicos, puede dar una idea de qué hacer, cómo hacerlo y con quién hacerlo. Para Molina, cuando la persona tiene claro lo que desea obtener, debe pasar al segundo paso que es identificar dónde está en ese momento, preguntarse qué tiene a su disposición para lograrlo y generar un orden lógico de los pasos a seguir para alcanzar su propósito. Después, deberá revisarlo, criticarlo, buscar alternativas diferentes a cada paso y mejorarlo; elaborar un mapa creativo de todo el proceso a seguir para alcanzarlo, tomar la decisión e iniciar con las acciones necesarias.

Estos puntos ayudarán a la creación de metas tanto personales como familiares, empresariales, estudiantiles o las que sean necesarias en el ámbito deseado por la persona. En este sentido, el papel de los padres de familia es fundamental para motivar a sus cónyuges o parejas y a sus hijos para que se propongan y logren cumplir las propias, pero también para que como familia tengan objetivos en común, que les ayudará a unirse como grupo y reforzará los lazos ya existentes.

Francisco Alemán, director de Coaching & Training With PNL, enfatizó que para motivar a la familia a crear metas y ejecutarlas, es necesario identificar las cualidades de los integrantes, ver cuáles sobresalen y potenciarlas. Además, preguntarle a cada uno de ellos, qué es lo que quieren experimentar al lograrlas; de esta manera, se encontrará el impulso necesario no solo para alcanzar sus deseos personales, sino también para obtener los familiares. "Las personas deben desenfocarse de lo que les está evitando ver más allá y enfocarse en ampliar sus horizontes. Es importante que la parte creativa de nuestro cerebro se empiece a activar y trabajar juntos como familia para buscar metas y oportunidades", añadió Alemán.

Teniendo las metas ya establecidas, ¿será coherente llevarlas a cabo en medio de una crisis o iniciarlas durante una cuarentena, en plena pandemia mundial? "No importa la situación que esté sucediendo en una familia o en el mundo entero, el tiempo no se recupera. Si el plan ha tenido un atraso temporal no quiere decir que no se logrará, si un paso del proceso que habíamos establecido no puede ser realizado de la forma que teníamos programada, hay que modificarlo, hay que enfocarse y revisar qué estoy haciendo y qué puedo hacer diferente. Ahí es donde se realiza el equilibrio, innovando, soñando y evaluando", finalizó Molina.

En este sentido, es importante que la persona deje de pensar en el pasado, evite enfocarse en condiciones o situaciones que ya no existen, en presentes complicados y buscar situaciones o ideas creativas para enfrentar el futuro.