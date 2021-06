Actor Héctor Parra es acusado de abusar de su hija desde los 6 hasta los 14 años

Alexa, hija de Ginny Hoffman y Héctor Parra rompió el silencio y habló de la denuncia interpuesta a su progenitor por abuso sexual y corrupción de menores, luego de iniciar el miércoles la primera audiencia entre ambas partes para ver si el actor es vinculado a proceso. Durante la conferencia de prensa, narró que fue desde los 6 y hasta los 14 años que comenzó el abuso.

"Empezó desde los seis años y pues son muchas cosas, no puedo dar los detalles, yo sí me sentía incómoda pero al mismo tiempo no entendía por qué, es mi papá, ¿cómo te esperas que tu papá te haga un daño así? Entonces yo no sabia qué hacer, estaba confundida, decía 'no pues es mi papá', y ya que conocí al esposo de mi mamá, él tiene otra hija, y yo veía que él no trataba a su hija de la manera en la que mi papá me trataba a mí, entonces me di cuenta que lo que me incómodaba sí tenía sentido", dijo la joven de 19 años tomada de la mano de su madre y de una de sus abogadas.



Alexa aclaró que fue ella quien buscó al político Sergio Mayer para apoyar su caso y sus abogadas negaron rotundamente que haya tráfico de influencias o irregularidades en el proceso, como quieren hacer ver los abogados de la parte acusada.

"Quiero aclarar que yo lo busqué a él, yo vi que estaba en la tele defendiendo un caso y yo le pedí a mi mamá que me pasara el número, me lo pasó y yo fui quien le mandó a Sergio el mensaje, yo fui quien le pidió ayuda", dijo Alexa.

Una de sus abogadas, Olivia Rubio, negó rotundamente que hubiera tráfico de influencias, y explicó que este caso se está trabajando desde hace diez meses y es pro bono.

"No ha habido ningún tipo de tráfico de influencias y la relación que tenemos con el señor Mayer es que hemos llevado durante muchos años muchos casos, es amigos de Sergio Ramírez y hemos llevado casos pro bono. No estamos cobrando, hemos llevado muchos casos, recordarán una saxofonista que fue rociada con ácido en Oaxaca".

En cuanto a los cuestionamientos de Daniela, su media hermana, sobre lo que le pasó con su padre y del apoyo que recibe del aún diputado y presidente de la comisión de cultura y cinematografía, Alexa le mandó un mensaje a quien aseguró amar con todo su corazón.

"No estoy luchando por la verdad de mi hermana, que amo con todo mi corazón, estoy luchando por mi verdad y lo voy a demostrar", comentó.

#Entérate Alexa Parra asegura que cuando estaba cerca de su padre Héctor Parra se sentía incómoda.

��: Janet Mérida/ EL UNIVERSAL pic.twitter.com/ZeQKbUZSFS — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) June 17, 2021

La joven, quien a momentos rompía en llanto, explicó que decidió denunciar a su padre por el hartazgo de ver que el actor salía en televisión asegurando que él era inocente de lo que ella lo acusaba y que por esto buscó ayuda para dar inicio a la demanda, porque lo único que busca es justicia, sea lo que sea que eso implique legalmente para su progenitor.

La abogada refirió que en caso de encontrarse culpable, Héctor podría recibir una condena de 10 años aproximadamente. La audiencia inicial, que se realizó ayer miércoles, terminará este viernes, y será allí cuando se defina si Parra es vinculado a proceso.

"La penalidad estamos esperando que la defina un Juez. Todavía no se ha vinculado a proceso (pero será el viernes cuando se sepa). Esperamos que sean más de diez años (de pena) mañana se determina si queda vinculado y por qué queda vinculado a proceso".



Héctor Parra y Ginny Hoffman, una relación problemática

En agosto de 2020, la actriz Ginny Hoffman y su hija Alexa revelaron que Héctor Parra, el padre de Alexa, supuestamente abusó sexualmente de ella cuando era pequeña. En las declaraciones hechas a una revista, Hoffman señala que su hija comenzó a evitar visitar a su papá a los 12 años, pero no fue hasta un año después cuando la pequeña le confesó que Parra abusaba de ella.

Según la actriz, Paulina Garriga, una expareja de Parra, la buscó para decirle que veía a Héctor Parra meterse al baño cuando su hija se bañaba, dormir con ella en bóxers y hasta “autocomplacerse” en la cama mientras su hija dormía a su lado, así como que él guardaba la ropa interior de su hija junto a la suya.

En un breve video, Ginny y Alexa confirmaron el supuesto abuso que sufrió la hija de ambos actores y señala que el caso se hizo público una vez que su hija se sintió lista para compartir su historia.

En la grabación, Alexa señala que “todo lo que se dijo en esa publicación es dicho por nosotras dos, nadie me manipuló, nunca me ha manipulado mi mamá ni absolutamente nadie, no soy una figura pública y espero que lo respeten, es la primera y la última vez que se va a dar esta declaración, me gustaría que si alguien lo ve y está pasando por algo parecido y le puedo ayudar en algo, me pueden buscar personalmente o lo que sea y los voy a poder ayudar en lo que necesiten. Si mi mamá no había dicho nada es porque yo se lo pedí, es algo de mi pasado, pero ya era hora de pararlo”.

La madre de la víctima aclaró que no recibieron un pago por parte de la revista “porque jamás lucraría con lo más hermoso y sagrado en mi vida que es mi hija, decidimos hacerlo con esta publicación porque sentimos que pudimos abrir nuestro corazón como nosotras lo necesitábamos”.

Cabe mencionar que Héctor Parra y otra de sus hijas dieron una entrevista a un programa de televisión, en donde llamaban a Alexa a acercarse a él, pues no la ha visto en 4 años.

Héctor Parra niega las acusaciones

Después de que se destapara el supuesto abuso de Parra hacia su hija, el actor acudió a un programa de chismes, en donde Parra acusó a Ginny de tratar mal a su hija mayor, Daniela, quien es hija de otro matrimonio.

Posteriormente señaló que Hoffman comenzó a alejar a Alexa de él, hasta que Alexa se negó a verlo o hablar con él. Además reiteró que las acusaciones son mentiras. En la entrevista también menciono que el actual esposo de Ginny Hoffman podría tener algo que ver con las acusaciones.

Parra dijo que estaba dispuesto a someterse a la prueba del polígrafo. En octubre de 2020, al actor interpuso una demanda en contra de Hoffman.

¿Ginny Hoffman manipuló a Alexa?

Un programa de televisión reveló audios de hace 6 años, en los que se escucha como Hoffman manipuló a su hija. En el audio se escucha que Ginny Hoffman advierte que si Parra hace que la niña de declaraciones ella se iría a los juzgados.

Mientras tanto, Alexa intenta defender a su padre: “Si tú sigues hablando así de mi papá, yo voy a hablar mal de ti con mi papá”, a lo que Hoffman responde que en ese caso Alexa se irá a vivir con Parra.

Alexa también contradice a Hoffman, pues señala que no le cae bien su padrastro, a lo que Ginny responde que Alexa no tiene nada que hacer en esa casa.

Héctor Parra es arrestado

El martes autoridades de la Ciudad de México anunciaron el arresto del actor Héctor Parra, acusado de abusar sexualmente de su hija Alexa y fue trasladado al Reclusorio Oriente. Sin embargo, su abogado José Luis Guerrero Mendoza señaló que no existe una denuncia en su contra.

En un comunicado, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX señala que Parra está acusado de abuso sexual y corrupción de menores. Además, las autoridades confirman que sí existen una denuncia en contra de Héctor Parra y además se menciona que “como resultado de trabajos de inteligencia, campo y gabinete, los agentes adscritos a la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales ubicaron al individuo en la colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez, donde cumplimentaron el mandato judicial”.



Ginny y Alexa se enfrentarán a Parra en una audiencia

El martes, Hoffman emitió un comunicado de prensa en el que señala que debido a cuestiones legales no podía dar entrevistas sobre la demanda que interpuso contra de su expareja.

La audiencia inició ayer y hoy Alexa y su madre, Ginny Hoffman, rompieron el silencio para hablar sobre el caso.