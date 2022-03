Actor de "La Casa de las Flores" habla por primera vez de la amputación de su pierna: "Decidí vivir"

"Quiero disfrutar de lo que sí gané, que fue vivir, que importa más que lo que perdí”, afirma el actor estadounidense de origen mexicano.

"Decidí vivir; tenía más miedo a no despertar que a despertar sin una pierna", contó el actor estadounidense de origen mexicano Juan Pablo Medina, tras varios meses de especulaciones en torno a su salud y las escasas apariciones en redes sociales.

"Mi primera reacción fue como de enojo", confesó el actor de 44 años, quien el 15 de julio de 2021 tuvo que ser ingresado de emergencia a un hospital por haber sufrido un infarto silencioso que, tiempo después, obligó a la amputación de su pierna derecha.

"Quiero disfrutar de lo que sí gané, que fue vivir, que importa más que lo que perdí", explicó Medina, en entrevista con la revista GQ. El actor aparece muy sonriente modelando en la portada de la edición de abril su prótesis en distintos escenarios y que, además, presumió que es "la mejor prótesis que hay, es mecatrónica".

En la entrevista el actor narra lo que vivió desde el momento en que se sintió mal, el 15 de julio, cómo fue luchar con el diagnóstico, cómo es su vida en la actualidad e incluso cuáles sus aspiraciones y planes a futuro.

Destacó el apoyo de su familia, empezando por su padre, quien es médico y que hizo "todo lo posible" por salvar su extremidad, pero sobre todo su vida; su novia, la actriz Paulina Dávila, quien se encargó de calmarlo y hacerlo entender que su salud era primero; así como gente externa que había pasado por la misma experiencia y con la que tuvo oportunidad de convivir.

"Algo de lo que me ha servido mucho es cómo me quiero ver, qué es lo que quiero hacer, tengo mucha ilusión de trabajar, pero quiero estar en el momento en el que mi cuerpo y mi cabeza me digan ya estoy listo para esto. Quiero dominar la prótesis y toma tiempo y mucho esfuerzo y trabajar para después de llegar a poder interpretar, estoy muy agradecido (...) Voy tener una vida normal y eso es todo", señaló.