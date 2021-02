Actor salvadoreño será protagonista en serie producida por Kevin Costner

En una nota publicada en el periódico de noticias de Hollywood, Deadline, se dio a conocer que el actor salvadoreño Gerardo Celasco intervendrá en el drama piloto “National Parks” de ABC.

El actor ha sido elegido como protagonista junto a Billy Campbell y Angel Parker. La serie ha sido coescrito y producido por la estrella Kevin Costner.

Natinal Parks se trata de un pequeño grupo de agentes de servicios de parques nacionales de élite que resuelven crímenes mientras protegen los parques, que, aunque son conocidos por su belleza y paisajes atraen una amplia gama de actividades delictivas.

Celasco interpretará a Lincoln Kane, un valiente agente especial de la ISB que es perseguido por su pasado y lleva el mundo sobre sus hombres, según publicó el medio.

Recientemente el actor salvadoreño terminó su trabajo en la producción del reinicio de la serie dramática “Swimming with Sharks”, protagonizada por Diane Kruger y Kiernan Shipka. Además, coprotagonizó la serie de ciencia ficción “Next” de Fox y apareció como Xavier castillo en el drama de ABC de Shonda Rhimes “How to Get Away Whith Murder”.

El actor recientemente visitó El Salvador y publicó en su cuenta de Instagram algunas fotos de sus visitas al lago de Coatepeque y las playas de La Libertad.