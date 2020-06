Actores de Hollywood que terminaron odiando su papel más célebre

Kate Winslet

Kate Winslet fue Rose en la laureada película Titanic. Foto: 20th Century Fox / Paramount Pictures / Lightstorm Entertainment / Reuters

Su interpretación de ‘Rose’ en ‘Titanic’ la llevó a ser reconocida en el mundo y a impulsar su carrera como actriz. Aunque Winslet asegura que esta película guarda un lugar muy especial en su vida, en varias ocasiones ha sido crítica de su papel. “En cada escena, digo ‘¿En serio, en serio? ¿Lo hiciste así?’. Incluso mi acento estadounidense, no puedo escucharlo. Es horrible”, dijo en 2012 para el diario británico ‘The Telegraph’.

Ese mismo año, la actriz confesó para 'MTV' que la icónica canción de la película, ‘My heart will go on’, interpretada por Céline Dion, le produce ganas de vomitar. "Desearía poder decir, '¡Oh, escuchen, todos! ¡Es la canción de Celine Dion!' Pero no lo hago", afirmó Winslet.

Robert Pattinson

La saga de Crepúsculo fue una de las más taquilleras y favoritas entre los adolescentes de la época. Foto: Archivo particular /AFP

A pesar de haber actuado en otras películas de alta difusión, como ‘Harry Potter’, la saga de ‘Crepúsculo’ lo impulsó hacia la cúspide del reconocimiento en el cine. Sin embargo, el actor británico ha manifestado en diferentes ocasiones su disgusto o incomodidad con ciertos aspectos de las películas y su papel en estas.

En una entrevista para el programa de entrevistas de Chris van Vliet, en 2011, Robert reconoció que sus fanáticos conocían mejor el personaje que él. Incluso, a veces olvidaba los nombres de los papeles de sus compañeros.

“Creo que dejé de progresar mentalmente cuando empecé a hacer esas películas”, dijo el actor a ‘Vanity Fair’ ese mismo año.

El actor calificó la trama de la película como "extraña" y confesó que, muchas veces, no estuvo de acuerdo con los guiones.

Jamie Dorian

‘Cincuentas sombras de Grey’ está basada en la trilogía literaria de género erótico, de la autora inglesa E. L. James. Foto: Archivo particular/ Instagram @Jamiedorian

El actor irlandés fue protagonista de las películas de ‘Cincuentas sombras de Grey’. Él reconoció para el programa radial ‘Out The Lunch’, en abril de 2019, que estuvo a punto de negarse a hacer el papel. ¿El motivo? Dorian sabía que las películas causarían fuertes críticas por su alto contenido sexual.

Una vez acabadas las grabaciones de las cuatro entregas, el actor reconoció que gracias a estas cintas pudo darse a conocer e interpretar otros papeles importantes. Sin embargo, aseguró que no volvería a actuar en una película similar.

“Probablemente nunca volveré a aceptar un trabajo con tanta atención, escrutinio y opinión pública”, afirmó para el diario francés ‘Vulture’.

Penn Badgley

Foto: Archivo particular / Instagram @Pennbadgley

El actor, de 32 años, se hizo viral en 2019 después de interpretar a 'Joe' en la serie ‘You’, de Netflix. El artista reconoció para el programa de televisión estadounidense ‘The Today Show’ que no estaba seguro de aceptar el papel ni de ser capaz de interpretar a alguien completamente distinto a él. Finalmente, afirmó que su esposa fue quien lo animó a decir que sí.

Después de que la serie se convirtió en una de las más vistas durante el año pasado, el actor dijo que no entendía por qué 'Joe' había generado tanta obsesión en los usuarios.

“Es interesante la forma en que la gente habla de eso porque no lo encuentro adictivo, porque tengo que ser él”, afirmó el actor.

Megan Fox

Foto: Archivo particular / Instagram @Meganfox

Para esta actriz, una de las películas más importantes de su carrera fue ‘Transformers’. Sin embargo, en 2009 tuvo un altercado con el director del film, Michael Bay. Ese año, Fox dijo en una entrevista para el medio ‘Wonderlan’: "Él quiere crear una delirante fama de loco. Quiere ser el Hitler de sus sets, y lo es".

Tras la situación, Megan fue despedida y no apareció en las siguientes películas de esta saga, lo que la llevó a ser muy crítica de su papel.

Finalmente, el director y la actriz solucionaron sus problemas y Megan participó en una de las películas que ayudó a producir Bay: ‘Las tortugas ninja’.

Mandy Patinkin

Foto: Archivo particular / Instagram @Mandypatinkin

El actor se hizo famoso por su papel de asesino en serie en el programa televisivo ‘Criminal minds’. Sin embargo, decidió retirarse en 2007 después de finalizada la segunda temporada.

“El mayor error público que cometí fue que elegí hacer 'Criminal minds', en primer lugar”, afirmó el actor para ‘The New York Magazine’, en 2012.

En la entrevista, Patinkin reconoció que le había causado fuertes efectos emocionales.

“Pensé que era algo muy diferente. Nunca pensé que iban a matar y violar a todas estas mujeres todas las noches, todos los días, semana tras semana, año tras año. Fue muy destructivo para mi alma y mi personalidad”, agregó el actor.

Shailene Woodley

Foto: Archivo particular / Instagram @ShaileneWoodley

La actriz, que ha sido protagonista de varias reconocidas películas, como ‘Divergente’ y ‘Bajo la misma estrella’, inició su carrera en el programa estadounidense ‘The secret life of the american teenager’. Fue parte del elenco durante 6 años.

En abril de 2020, Woodley habló para la revista estadounidense ‘Bustle’ y confesó el calvario que vivió mientras grababa el programa que la dio a conocer.

“Hubo muchas cosas que se escribieron en los guiones con las que no solo yo, sino gran parte del elenco, no estábamos de acuerdo. Sin embargo, legalmente, estaba atrapada allí. Hasta el día de hoy es una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer”, confesó la actriz.

Andrew Lincoln

Foto: Archivo particular

El actor estadounidense, a pesar de ser reconocido por su papel protagónico en la serie ‘The walking dead’, inició su carrera en la película ‘Love actually’ interpretando a Mark. Este clásico de Navidad se hizo famoso por la historia de amor retratada.

En una entrevista para ‘Entertainment Weekly’, en 2017, el actor confesó que su papel le había parecido tenebroso. “Es un acosador espeluznante”, dijo.

También afirmó que, durante la grabación de la película, cuestionó con su director en repetidas ocasiones si su personaje no era muy acosador, pues la historia le llegó a plantear varias dudas.

Blake Lively

Foto: Archivo particular / Instagram @Blakelively

Durante 6 temporadas, Blake Lively le dio vida a 'Serena', protagonista de la serie ‘Gossip girl’. Sin duda, su nombre empezó a ser reconocido en Hollywood tras el estreno de este programa de televisión.

En 2015, la actriz reveló que se sintió comprometida todo el tiempo al ver el recibimiento de la gente, pero que, en el fondo, ella quería transmitir un mensaje mejor del que encarnaba en su personaje.

“No estaría orgullosa de ser la persona que le dio a alguien la cocaína que le causó una sobredosis, luego le disparó a alguien y se acostó con el novio de otra persona”, dijo Lively durante el programa de televisión ‘Allure'.

Evangeline Lilly

Foto: Archivo particular / Instagram @Evangelinelilly

Durante seis temporadas de la serie ‘Lost’, Lilly interpretó a 'Kate Austen', siendo su primer gran papel en la industria de Hollywood. Sin embargo, la actriz reconoció, en 2018, para el podcast ‘The Lost Boys’, que hubo momentos muy amargos durante las filmaciones.

“Durante la tercera temporada, tuve una muy mala experiencia en el set. Me acorralaron para que hiciera una escena que incluía un desnudo parcial y yo sentí que no tenía ni voz ni voto en todo el asunto. Me sentí mortificada y, para cuando acabamos, estaba temblando y llorando”, afirmó Evangeline.

Situación similar le tocó vivir mientras grababa la cuarta temporada. Según la actriz, a pesar de reclamar y debatir el hecho de tener que desnudarse, dijo que no fue escuchada por los directores ni productores.