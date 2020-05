Actores de telenovelas que casi nadie sabía que son familiares

Entre los géneros de televisión más populares, las telenovelas se encuentran a la vanguardia. No hay hogar donde no haya una novela favorita ni corazón donde no haya calado ninguna historia en particular.

Entre tantos melodramas, los actores son los rostros visibles y responsables de sostener cada historia. Ellos tienen sus técnicas para salvar un arco. Tienen sus trucos. Incluso tienen sus secretos como insospechados lazos familiares.

¿Por ejemplo? Quizá el caso más conocido pero no por eso menos sorprendente es el de Thalía con Laura Zapata, ambas actrices destacadas, con nombre propio a pesar de sus estilos disímiles.

A continuación, el portal People en español armó una lista sobre los actores de telenovelas que son familiares. ¿Conocías estas relaciones sanguíneas?

MIGUEL VARONI Y MAJIDA ISA

Miguel Varoni y Majida Isa son tío y sobrina (Foto: Instagram de Miguel Varoni y Majida Isa)

Miguel Varoni es un actor, director y productor ejecutivo de Telemundo. Él logró el éxito al interpretar a Pedro Coral Tavera en “Pedro, el Escamoso” y realizar el que se convirtió en el famoso baile del ‘Pirulino’.

Él es tío de la actriz y cantante colombiana Majida Isa, protagonista de la serie “Operación Pacífico”. Es reconocida por su papel de Yesica Beltrán alías ‘La Diabla’ en las tres temporadas de la exitosa serie “Sin senos sí hay paraíso”. Ella a su vez vendría a ser sobrina política de Catherine Siachoque, quien está casada con Varoni.

ALFREDO GATICA Y LUIS GATICA

Alfredo Gatica es sobrino de Luis Gatica (Foto: Instagram de Alfredo Gatica y Luis Gatica)

El actor mexicano Alfredo Gatica, mejor conocido por su papel de Ricardo en la telenovela “La vecina” (2015-2016) y actualmente por ser el antagonista de “Ringo” o ser Loreto Mata en “Rubí” es familiar de otra actriz reconocida.

Y es que él es sobrino de Luis Gatica, actor que ha participado en “La fiera”, “Marimar”, “La antorcha encendida”, “La mentira”, “Sin pecado concebido”, “Niña amada mía”, entre otras.

SYLVIA SÁENZ Y PATRICIA REYES SPÍNDOLA

Sylvia Sáenz es sobrina de la primera actriz Patricia Reyes Spíndola (Foto: Instagram de Sylvia Sáenz / AFP)

Sylvia Sáenz tiene el papel de Jimena Sosa de Casas en el drama “100 días para enamorarnos”. Entre los personajes que interpretó en las diferentes telenovelas obtuvo dos veces el antagónico en “Hombre tenías que ser” (2013) actuando como Tony Luján y “Caminos de Guanajuato” (2015) como Olivia Peñalosa.

Sus dotes de actuación vienen de familia, pues es sobrina de la primera actriz mexicana Patricia Reyes Spíndola, quien ha participado en gran cantidad de telenovelas como “La doña 2”, “La reina del sur”, “Un camino hacia el destino”, “Una familia con suerte”, “La madrastra”, entre otros.

NIURKA MARCOS Y EMILIO OSORIO

Niurka Marcos es madre del actor Emilio Osorio (Foto: Instagram de Niurka Marcos y Emilio Osorio)

La controvertida Niurka Marcos, actriz, vedette, cantante y bailarina cubana que reside en México, hizo que uno de sus hijos siguiera sus pasos en la actuación.

Emilio Osorio es el joven actor mexicano que con solo 17 años se está haciendo un mundo en la pantalla chica. Se hizo conocido por interpretar a uno de los integrantes de Aristemo, la famosa pareja gay que surgió de la exitosa telenovela “Mi marido tiene más familia”.

PATRICIA MANTEROLA Y MICHELLE MANTEROLA



Patricia Manterola y Michelle Manterola son hermanas y destacadas actrices (Foto: AFP / Instagram de Michelle Manterola)

Patricia Manterola, además de ser actriz es presentadora y formó parte del grupo Garibaldi. Actuó en “Renta congelada 2” (2019), “Señora Acero 5”, entre otros.

Ella es hermana de Michelle Manterola, quien ha participado en “La venganza de Analía” (2020), “Operación Pacífico” (2020), “Sin senos sí hay paraíso” (2017-2018), “El capo” (2014), entre otras producciones.

DIEGO AMOZURRUTIA E IVÁN AMOZURRUTIA

Diego Amozurrutia obtuvo el papel protagónico en la telenovela “Cuna de lobos” (2019). Asimismo, en “Quiero amarte”, “Amorcito corazón”, “Llena de amor”, entre otras.

Es hermano del también actor Iván Amozurrutia, quien participó en novelas de Televisa como “Enamorándome de Ramón” y “Médicos línea de vida”.

SAMADHI ZENDEJAS Y ADRIANO ZENDEJAS

Samadhi Zendejas se hizo conocida internacional al interpretar a Jenni Rivera en su etapa de adolescente en la telenovela de Telemundo “Mariposa de barrio. El año pasado interpretó a Géminis en “Rosario Tijeras”; asimismo, participó en “Falsa identidad” y “Enemigo íntimo”.

La bella joven es hermano del actor Adriano Zendejas, quien actuó en “Mariposa de barro” (2017), “A que no me dejas” (2015-2016), “que te perdone Dios” (2015), entre otras producciones.

GERALDINE GALVÁN Y ALEJANDRO GALVÁN

La actriz Geraldine Galván también es cantante. Ella se desempeña en la actuación desde que era niña en “Carita de ángel”, “María Belén”, “Cómplices al rescate”, entre otros.

Su hermano Alejandro Galván también se ha desempeñado en la actuación y juntos tuvieron papeles en la serie “Vencer el miedo” (2020).

BÁRBARA LÓPEZ Y MICHEL LÓPEZ

Bárbara López se dio a conocer en la telenovela “Vino el amor”, así como su participación en la teleserie mexicana “Amar a muerte” en la que dio vida al personaje de Juliana Valdés, quien en la historia tiene una relación con el personaje de Valentina Carvajal, interpretado por la actriz Macarena Achaga, integrando así a la famosa pareja «Juliantina», la primera pareja lésbica en ser presentada en horario estelar por señal abierta Las Estrellas.

Ella es hermana de Michel López, quien recientemente dio vida a uno de los protagonistas de la teleserie de Televisa “Médicos, línea de vida”.

El escandaloso atuendo de Kim Kardashian en cuarentena