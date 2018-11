Actores marvelitas y otros se despidieron de Stan Lee

Stanley Martin Lieber, más conocido como Stan Lee, fue un prolífico escritor de cómics que, tras su partida, deja un vacío histórico. No porque haya creado historias relevantes en los últimos años, sino por su estatus de símbolo de la cultura popular.

Todos los amantes de los superhéroes y supervillanos alrededor del mundo lamentaron la pérdida de esta maravillosa mente y así lo demostraron en redes sociales. Actores y actrices del UCM, así como otros intérpretes que admiraron la vida y el trabajo de Lee –cuyo último cameo podría aparecer en "Avengers 4"–, le dedicaron palabras de aprecio.

“Te lo debo todo a ti. Descansa en paz, Stan. #MCU #Excelsior #legenda #QEPD #StanLee #TeamStark”.

Robert Downey Jr.

El actor es el encargado de dar vida a Iron Man en el UCM. Lee creó al personaje en 1963 como un inventor genio que, con nueva tecnología entre manos, se convierte en un superhéroe.

“Diablos. Descansa en paz, Stan Lee. Gracias por todo”.

Ryan Reynolds

El actor que encarna a Deadpool fue breve y conciso para despedirse de Stan Lee. Reynolds acompañó sus palabras junto a una imagen del cameo que Lee hizo para la cinta “Deadpool” de 2016.

“Estoy tan triste de escuchar que Stan Lee murió. Él dejó su magnífica huella en nuestro show, ‘The Big Bang Theory’, en tantas formas y estamos muy agradecidos. Adoré sus visitas, abrazos e historias fantásticas. Él fue un héroe épico y nunca lo olvidaré”.

Kaley Cuoco

La actriz posteó una serie de imágenes con Lee. Se despidió con la frase “excélsior”.

“Qué pérdida para el mundo de los geeks, nerds, superhéroes y cualquiera que haya disfrutado de los universos marvelita que @therealstanlee creó y moldeó y nos permitió ser parte. Nunca habrá nadie como él, eso es seguro”.

Mayim Bialik

La actriz puso estas palabras junto a una imagen de Stan Lee cuando era joven.

“Serás extrañado, Stan Lee. Descansa en paz”.

Millie Bobby Brown

La actriz que da vida a Eleven en la serie de Netflix “Stranger Things” compartió una foto junto al creador de cómics. En la fotografía Lee abraza a una Bobby Brown que está disfrazada como la princesa Leia Organa de “Star Wars”. Las palabras de la joven actriz son acompañadas por un corazón negro.

“Nunca habrá otro Stan Lee. Por décadas nos dio a ambos, jóvenes y viejos, aventura, fuga, consuelo, confianza, inspiración, fuerza, amistad y alegría. Él destilaba amor y gentileza y deja una marca indeleble en muchas, muchas vidas”.

Chris Evans

Eso escribió el actor en Twitter y sus fans aprovecharon a compartir fotos de ambos.

“Su contribución a la cultura pop fue revolucionara y no puede ser exagerada. Él fue todo lo que esperabas y más. Amé a este tipo y no dejaré de extrañarlo. Muchos dicen que no debes conocer a un ícono de la infancia. Se equivocan”.

Mark Hamill

El actor que da vida a Luke Skywalker hizo un collage de fotos para dedicarle las palabras a Lee.

“Cuántos millones de nosotros le debemos a este hombre, nadie más que yo. El padre de Marvel hizo a tanta gente increíblemente feliz. Qué vida y logro alcanzado. Descansa en paz, Stan”.

Tom Holland

El joven actor que da vida a Spider-Man puso estas palabras junto a una foto de él al lado de Stan Lee, durante un evento.

“Perdimos a un genio creativo. Stan Lee fue una fuerza pionera en el universo de superhéroes. Estoy orgulloso de haber sido una parte pequeña de su legado y... el de haber traído a uno de sus personajes a la vida. #StanLee #wolverine”.

Hugh Jackman

El actor australiano que ha dado vida a Wolverine en el cine aprovechó Instagram para compartir una foto suya al lado de Stan Lee.