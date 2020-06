FOTOS | Actores que abandonaron sus mayores éxitos

RUBY ROSE

Ruby Rose en 2012. EFE/Tracey Nearmy

Ruby Rose, la actriz australiana que da vida a la superheroína Batwoman ha anunciado que no volverá a meterse en el personaje tras la emisión de la única temporada que tiene hasta el momento.

Si bien no han trascendido los motivos por los que Rose decidió no encarnar a la mujer murciélago en la segunda temporada, la actriz aseguró que había sido una decisión muy difícil, según la BBC.

Ella ha sido la deserción más reciente, pero no es, ni mucho menos, el primer profesional de la interpretación que deja un papel protagonista y exitoso.

STEVE CARELL, EN “THE OFFICE”



El actor estadounidense Steve Carell en 2013. EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA



El personaje de Steve Carell en la serie cómica “The Office”, en su versión estadounidense, que se emitía en la NBC, era uno de los más queridos y alabados.

El actor interpretó a Michael Scott durante siete temporadas además, como hizo algún compañero de rodaje, de haber escrito algún episodio, en concreto los titulados "Casino Night" y "Survivor Man".

Pero cuando se planteaba la siguiente etapa, Carell decidió que no habría una octava para él y la ficción acusó la marcha de uno de los personajes estrella.

Al principio se habló de la compatibilidad entre vida familiar y profesional como la razón que llevó a Carell a dejar de meterse en la piel de Scott. Sin embargo, recientemente, un libro llamado “The Office: The untold story of the greatest sitcom of the 2000s”, apuntaba en otra dirección.

Según las entrevistas que el autor Andy Green incluye en el libro, y que recogió Collider, la salida de Carell no fue una decisión totalmente unilateral.

Resumiendo: el actor comentó durante una entrevista radiofónica que podía ser su última temporada, casi inconscientemente, y aclaró después a la cadena que su intención era continuar, pero no hicieron mucho para que se quedase.

SANDRA OH, DE “GREY’S ANATOMY”



La actriz estadounidense Sandra Oh en 2009. EFE/NINA PROMMER



La ficción creada por Shonda Rhimes, y que narra las aventuras y desventuras de la doctora Meredith Grey y otros compañeros y amigos doctores, lleva más de 15 años en emisión.

Cuando una serie es tan longeva no es raro que algunos personajes aparezcan y desaparezcan, pero cuando son protagonistas centrales para la historia, la ausencia es más acusada.

Fue el caso de Sandra Oh, actriz canadiense de ascendencia surcoreana que interpretaba a la doctora Cristina Yang, que era la mejor amiga de Grey, y que abandonó la serie tras la décima temporada.

En 2013, la actriz contó al medio Hollywood Reporter que se iba de la serie porque había interpretado a Yang suficiente tiempo.

Creativamente, realmente siento que le di todo y me siento lista para dejarla ir”, contó Oh. Ahora, la actriz triunfa con la serie de la cadena HBO titulada “Killing Eve”, con el personaje de Eve Polastri, una oficial del MI5 británico, obsesionada con una asesina.

JIM PARSONS, EN “THE BIG BANG THEORY”.





El actor Jim Parsons en 2018. EFE/EPA/JASON SZENES



Cuando uno de los protagonistas decide dejar su papel el proyecto puede continuar sin él, como sucedió en los casos anteriormente nombrados. Sin embargo, hay otros casos en los que el abandono de uno de los personajes supone, o al menos coincide, con el final de la aventura. Este fue el caso de Jim Parsons y “The Big Bang Theory”, de la CBS.

Después de 12 temporadas, Parsons, que daba vida al científico Sheldon Cooper, decidió decirle adiós. Los protagonistas de esta comedia de situación, de gran éxito internacional, eran de los mejores pagados de la televisión, llegando a ser comparados con los seis de la mítica “Friends”.

Poco después del anuncio de Parsons, la cadena hizo público que la serie llegaba a su fin.

En el último episodio, Sheldon y su novia Amy Farrah Fawler, interpretada por Mayim Bialik, ganaron el premio Nobel que tanto ansiaban.

Por Manuel Noriega.

DAVID DUCHOVNY, EN “THE X-FILES”



El actor estadounidense David Duchovny en 2009. EFE/ADRIÁN SÁNCHEZ GONZÁLEZ

En los años noventa la pareja formada por los agentes del FBI Fox Mulder y Dana Scully arrasaban en la pantalla con sus historias de extraterrestres y fenómenos paranormales en “The X-Files”.

El papel de Mulder era interpretado por el actor neoyorquino David Duchovny, que se metió en la piel del policía durante siete temporadas. Pero en 2001, abandonó la serie.

El adiós del actor a la serie se debió, en gran medida, a desacuerdos entre él y los productores sobre su contrato.

Su personaje fue abducido y durante las temporadas ocho y nueve apenas aparecía. Ambos actores regresaron para el “reboot” de la serie en 2016, con dos temporadas más.

JODIE FOSTER, EN “HANNIBAL” .

Jodie Foster en 2005. EFE/EPA/GARY C. CASKEY



Lo de dar la espalda al personaje que te ha dado la fama, sea por la razón que sea, no es exclusivo de la pequeña pantalla.

Un ejemplo es la actriz y directora Jodie Foster y su negativa a interpretar a Clarise Starling en el filme “Hannibal”, la secuela de “The silence of the lambs”, por la que ganó un Óscar en 1992. Su lugar lo ocupó Julianne Moore.

Se habló de diferencias creativas y del descontento por parte del reparto respecto al final de la novela homónima en la que estaba basada esta segunda película.

Finalmente se escribió un nuevo final para la cinta, pero aun así, los productores no convencieron a Foster, quien no volvió.