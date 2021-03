Actores y actrices que iniciaron su carrera en el cine porno

Iniciar una carrera en el cine no es algo fácil. Se conocen decenas de historias de actrices y actores que han tenido que hacer de todo para poder tener un lugar en el séptimo arte.

Son varias las estrellas de Hollywood que han revelado que antes de lograr el éxito, trabajaron como meseros, cocineros, choferes e, incluso, incursionaron en el cine para adultos.

Algunos una vez que alcanzaron el éxito en Hollywood, ordenaron que se borrase el material XXX que habían filmado. Sin embargo, otros nunca se arrepintieron de su paso por la industria del entretenimiento para adultos.

De acuerdo con Infobae, antes de ser Joey Tribbiani, de Friends, y ganar $1 millón por episodio, Matt LeBlanc dio sus primeros pasos en la industria XXX. El actor fue parte del elenco de The Red Shoes Diaries, que produjo Playboy Entertainment en 1992 para el canal de cable estadounidense ShowTime.

Cameron Diaz, quien fue una de las actrices mejor pagadas del mundo y hoy ya retirada de la actuación, tenía todo para llegar a la cima en Hollywood. Pero antes de conseguir una oportunidad en Los Ángeles, Diaz protagonizó un porno softcore: She’s no angel (Ella no es un ángel), del director John Rutter, que se estrenó en Estados Unidos en 1992. Una vez se hizo famosa, la actriz compró los derechos del material para asegurarse de que nadie lo viera.

Antes de convertirse en Rocky, el boxeador más famoso y querido de Hollywood, el actor Sylvester Stallone de ahora 74 años de edad, también participó en una película pornográfica que se estrenó en 1970 y se llamaba The Party at Kitty and Stud's.

Sylvester Stallone cobró 200 dólares por su trabajo en la cinta erótica. Al pasar el tiempo, alguien quiso venderle los derechos de la cinta para que, si él lo deseaba, la retirara de circulación, pero el actor no accedió así que siguen en circulación algunas reediciones del filme.

El gran maestro de las artes marciales en Hollywood, Jackie Chan incursionó en el mundo del cine porno. El actor reconoció que hace algunas décadas tuvo que hacer de todo para sobrevivir, y que incluso, pagaba sus cuentas con las ganancias de sus participaciones en cintas para adultos. Eso sí, destacó que en su época, las películas eróticas eran mucho más conservadoras, no tan explícitas como ahora.

En busca de ganar fama a cualquier costo, James Franco se grabó teniendo sexo con una novia de entonces y distribuyó el video casero, sin imaginar que por estos días se convertiría en uno de los artistas más renombrados de Hollywood.

