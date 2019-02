Actrices mexicanas intentarían bloquear a Yalitza Aparicio, la estrella de "Roma"

Durante el lunes por la tarde la coordinadora del cine en México, Rossana Barro, da a conocer que existía un chat en el que varias actrices estaban impidiendo que Yalitza Aparicio fuera nominada en la entrega de los premios Ariel.

"Me enteré qué hay un chat de actrices mexicanas que se están organizando para pedir (a la Academia del Cine Mexicano) que Yalitza Aparicio no sea considerada para la terna de Mejor Actriz del Ariel. Es lo más mediocre, patético y vil que he escuchado. No diré más", escribió Barro.

"No creo que la @AcademiaCineMx haga caso de tal aberración que parte de la ignorancia y de la envidia.En la historia de los Arieles ya han premiado a 'no actores' ¿o no? La Jaula de Oro, por ejemplo. Qué feo que exista tanta doble moral entre los colegas. ¿A qué le tienen miedo?", agregó.

No creo que la @AcademiaCineMx haga caso de tal aberración que parte de la ignorancia y de la envidia.En la historia de los Arieles ya han premiado a “no actores” ¿o no? La jaula de oro por ejemplo. Que feo que exista tanta doble moral entre los colegas. ¿A que le tienen miedo? ? María José Cuevas (@mariajosecuevas) February 12, 2019

Sin embargo, según Vaya Vaya los nombres de las actrices que realizaron este son: Blanca Guerra, Laura Luz, Vanessa Bauche, Regina Orozco, Dolores Heredia y Carmen Zavaleta.

A pesar de esto ninguna actriz se ha pronunciado por estas acusaciones.

