Actrices nominadas a los Globos de Oro

La temporada de premios está a punto de iniciar con la 78 edición de los Globos de Oro, celebración que se realizará de manera atípica debido a la emergencia provocada por el covid-19, pero que promete ser una noche inolvidable para las estrellas.

Son muchas las categorías de premiación y los talentos del séptimo arte citados, pero en este artículo nos enfocaremos en las mujeres que han destacado a lo largo del 2020 en las producciones tanto para televisión como para el cine. Esta es una lista de las actrices que pueden llevarse un Globo de Oro a casa.

MEJOR ACTRIZ DE DRAMA

Frances McDormand

Frances McDormand es una de las favoritas para llevarse el Globo de Oro en la nominación, la cual se le concedió gracias a su papel de Fern, en “Nomadland”. La interpretación de McDormand ha sido aplaudida por la crítica especializada y se posiciona como una gran candidata para los Premios Oscar, de conseguirlo sería la tercera estatuilla dorada que gana. “Nomadland” fue estrenada en septiembre del 2020 y narra la historia de una mujer que abandona su pueblo natal para emprender un viaje por el oeste de EE.UU.

Viola Davis

Viola Davis se mete en la piel de Ma Rainey, la famosa cantante de blues clásico de los años 20 que se abrió camino en la industria de la música dejando un legado para las futuras generaciones en la película 'La madre del blues'. Davis se convierte en una de las principales rivales de McDormand en la carrera por alcanzar el galardón. En su currículum cuenta con un Premio Óscar, un Globo de Oro, un BAFTA, cinco Premios del Sindicato de Actores, un Premio Emmy y dos Premios Tony, razón por la que muchos creen que podría ser la premiada de la categoría. La película se estrenó en diciembre del año pasado.

Carey Mulligan

Carey Mulligan es una actriz inglesa que hizo su debut a los 19 años de edad y que a lo largo de su carrera profesional ha sido nominada a los premios Oscar, Globo de oro, BAFTA y SAG. Para esta premiación de los Globos de Oro participa en la categoría de mejor actriz de drama por su interpretación de Cassandra en la película “Promising Young Woman”. El film cuenta la historia de “Cassie”, quien busca vengarse de todos los hombres que a lo largo de su vida le han hecho daño, siendo esta actuación la que le mereció elogios por parte de conocedores en la materia a la actriz inglesa. También destaca el guion y dirección de la producción cinematográfica.

Vanessa Kirby

Su actuación en la película “Pieces of a Woman” le ha merecido la nominación al Globo de Oro. La actriz británica interpreta a Martha, una mujer que vive felizmente con su pareja Sean, y están esperando su primer hijo. Sin embargo, por negligencia de una partera, pierde a su bebé por lo que es denunciada ante los tribunales. Kirby es una de las favoritas para llevarse el Globo, desde que hizo su debut en 2010 su carrera ha acumulado muchos éxitos que le han merecido muchos premios y nominaciones de importantes galardones.

Andra Day

La estadounidense Andra Day fue nominada gracias a su papel protagónico de Billie Holiday en la cinta “The United States vs. Billie Holiday”, un film biográfico basado en el libro “Chasing the Scream: The First and Last Days of the War on Drugs”, de Johann Hari. Esta no es la única nominación que ha tenido la estrella este año, ya que también compite por llevarse el Globo de Oro en la categoría de mejor canción original por “Tigress & Tweed”.

MEJOR ACTRIZ (COMEDIA O MUSICAL)

Lily Collins

Fue su participación en la serie “Emily in Paris” que le aseguró una nominación a los Globos de Oro. Esta es la segunda vez que la actriz y modelo británica obtiene una entrada a la premiación, ya que en el 2017 llegó gracias “Rules Don't Apply”, pero no fue la ganadora de la misma categoría por la que compite este 2021.

Kaley Cuoco

En la miniserie “The Flight Attendant” la actriz le da vida a Cassie Bowden, una joven de que trabaja como azafata en una aerolínea internacional. Gracias a este trabajo tiene la posibilidad de ganarse el Globo. Cuoco es famosa por interpretar a Penny en “The Big Bang Theory”.

Elle Fanning

Inició desde muy pequeña en la actuación y con 22 años recibe su primera nominación a los Globos de Oro debido a “The Great”, una serie basada en el ascenso de Catalina la Grande, emperatriz de Rusia.

Jane Levy

La actriz es la protagonista de Zoey's Extraordinary Playlist, en donde interpreta a una programadora informática que tiene la capacidad de escuchar los pensamientos de las personas en forma de canciones. Su actuación le mereció una nominación en esta categoría.

Catherine O’Hara

La canadiense se aseguró un lugar en las nominaciones de este año gracias a su participación en la serie Schitt's Creek, en donde se convierte en Moira, una exactriz de telenovelas casada con un millonario que lo pierde todo.