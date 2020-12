Actrices que dieron vida a Wonder Woman

Una de las heroínas más reconocida y admirada en el mundo de los cómics. Su papel ha ido más allá de enfrentar a villanos y luchar por el bien de la humanidad, la Mujer Maravilla ha sido, desde su creación, un modelo a seguir, es fuerte, determinada y valiente.

Hoy recordamos a las actrices que interpretaron a Diana Prince, en la pantalla grande y la televisión, también a quienes se pusieron el traje de Amazonas, pero cuyos proyectos se quedaron en una prueba piloto.

1- Lynda Carter

Considerada una de las actrices más populares del siglo pasado por su papel como la icónica Wonder Woman. La actriz dio vida a la Mujer Maravilla en 1975, cuando se promovió una serie para televisión donde Carter encajaba perfectamente con el personaje. El proyecto fue todo un éxito y se grabaron 60 episodios de la serie que fue transmitida desde 1975 a 1979, tuvo tres temporadas y todavía se considera un referente para los amantes de las historietas.

Carter ha revelado que leyó los cómics de Wonder Woman durante su adolescencia, esto la hizo destacar al interpretar a la Mujer Maravilla.

2- Gal Gadot

Su primera aparición como la Mujer Maravilla fue en la cinta “Batman vs Superman: Dawn of Justice” en 2016, posterior a este film protagonizó “Wonder Woman”, la primera película en solitario estrenada en 2017, su tercera interpretación como la superheroína de DC Comics, vino en la película “Justice League”, en 2017. Recibió buenas críticas por su papel.

3- Cathy Lee Crosby

El segundo intento de tener a una Wonder Woman en la pantalla chica vino de la mano de Cathy Lee Crosby, quien lucía un poco diferente a la imagen tradicional del cómic, su cabello era rubio y así grabó el piloto para una serie de televisión basada en la superheroína en 1974. Entre este detalle estético y el hecho de que la historia se alejaba bastante del personaje de los cómics, la propuesta, llamada “Wonder Woman”, tampoco tuvo el impacto que se pretendía y recibió muchas críticas, algunos sostenían que la serie no representaba a la Mujer Maravilla.

4- Ellie Wood Walker

Fue la primera Mujer Maravilla, en 1967. La posibilidad de crear una serie protagonizada por este personaje llegó luego del éxito que estaba teniendo “Batman: la película”, en 1966, el productor William Dozier decidió realizar un cortometraje y que Warner Brothers lo aprobara para luego producir un episodio piloto de una serie sobre Wonder Woman. La propuesta se llamaba Wonder Woman: ¿quién teme a Diana Prince? el proyecto no fue bien recibido, sino todo lo contrario. El corto duró apenas cuatro minutos, pero le valió la fama a esta actriz como la primera Mujer Maravilla de la historia.

5- Adrianne Palicki

Otro de los proyectos fallidos que no vio la luz fue la serie “Wonder Woman”, basada en el personaje de DC Comics del mismo nombre, Palicki protagonizó únicamente un episodio piloto que se grabó en enero de 2011 y su producción estuvo a cargo de Warner Bros. Television y DC Entertainment para NBC, sin embargo, nunca llegó a la pantalla chica, ya que se consideró muy mala, desde el guion hasta la interpretación de la actriz.

6- Megan Gale

Fue elegida por George Miller, director de “Mad Max: Fury Road”, para dar vida a la Mujer Maravilla en la película “Justice League: Mortal”, dicho proyecto reunía a otros grandes actores para interpretar a los superhéroes de DC Cómics, sin embargo, Warner Bros decidió cancelar el proyecto en 2008. Aunque luego se difundieron imágenes de Gale vestida como Wonder Woman, los seguidores tuvieron que seguir esperando para ver en acción a la Mujer Maravilla.