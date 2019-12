Actriz de "Café con Aroma de Mujer" escribe columna en la que recuerda cómo el chofer de su familia abusó de ella

"El hombre para el carro y me dice: 'siéntese en mis piernas'. Yo me siento ahí y la clase de manejar comienza", esta es una de las frases que dice la actriz y presentadora colombiana Margarita Rosa de Francisco en su relato del día en que fue abusada.

"Y la culpa no era mía (tenía ocho años). Ni dónde estaba (dentro de un carro). Ni cómo vestía (un vestido con canesú y cuello redondo). El violador fuiste tú, muchacho. ¿Cuántos años tendrías? Calculo que por ahí unos veinticinco", se lee en la columna.

Margarita Rosa también contó su historia en un video donde da nuevos detalles de lo ocurrido.

Asegura que estaba en una piscina junto a su hermano y un amigo de él. El conductor, que calcula que tenía 25 años, los llevó al lugar y la observaba mientras nadaba. Ella se sintió atractiva y siguió haciéndolo.

El hombre le propuso enseñarle a conducir, a lo cual ella accedió. "Me hace vestir y me monta en el carro y me llevó lejos a una carretera, cerca del aeropuerto, y me lleva lejos, y yo ya empiezo a sentir un terror indecible en el carro. Empiezo a percibir que algo no está bien ahí", cuenta en el video.

En ese momento es cuando el hombre le dice que se siente en sus piernas. En medio de la clase de conducción, ella empezó a sentirse incómoda. "Empiezo a sentir el pene de él, pero tengo la confusión entonces de que me había sentado encima de la palanca de cambios, y yo estoy cogiendo el timón con las manos. Tengo al hombre detrás con una respiración horrible".

Luego de conducir por varios minutos, ella le dice que no quiere más y él le responde: "No, yo le digo cuándo se termina la clase".

Finalmente, la celebridad dice que no tiene claro exactamente qué pasó, si se estaba masturbando o la agredió físicamente. "Yo solo me acuerdo de haber sentido ese contacto sexual de él debajo de mí".

En su columna, Margarita Rosa culmina diciendo que el violador no es un individuo, sino "todo un sistema de abandonos y de duelos desiguales encadenados unos a otros. Sigamos gritando, mujeres, si eso ayuda a desarmarlo".

Margarita Rosa de Francisco nació en Cai, tiene 54 años y es una actriz, cantante, escritora, modelo y presentadora colombiana.

Su carrera en la actuación comenzó a muy corta edad interpretando a la 'Niña Mencha' en la telenovela Gallito Ramírez (1986).

En salto a la fama fue en la telenovela 'Café, con aroma de mujer' (1994), por el cual se ganó el premio India Catalina a mejor actriz de telenovela, en 1995, y el premio TVyNovelas como mejor actriz de telenovela, en el mismo año.

