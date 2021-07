Actriz de “El señor de los cielos” revela los desafíos que enfrentó como madre

La actriz mexicana María Fernanda Castillo García, conocida por interpretar el papel de Mónica Robles en la serie de Telemundo “El señor de los cielos”, se convirtió en madre a principios del año y compartió con sus seguidores lo más difícil de esta nueva etapa de su vida.

“Hace 7 meses nació Liam y comenzó una de los procesos más increíbles pero también más desafiantes: la lactancia materna .Yo solía ver mujeres amamantando a sus bebes y pensar que era muy fácil”, escribió Castillo en su Instagram.

Explicó que la parte que más le aterraba antes de dar a luz era la lactancia materna. Sin embargo, inició el proceso sin ningún problema, hasta que debido a complicaciones de salud estuvo ingresada en el hospital y cuando quiso alimentar de nuevo a su bebé la producción de su leche casi había desaparecido.

Según reveló, estaba empeñada en alimentar a su bebé y por eso pasaba horas tratando de relactar, lo que provocó diferentes complicaciones, entre ellas: obstrucciones en el pecho, problemas en la espalda, ansiedad e incluso llegó a sentir que solo vivía para sacarse la leche.

Castillo atravesó diferentes cambios físicos y emocionales, pero asegura que actualmente disfruta ser madre más que nada y agradece a quienes les apoyaron en un momento tan difícil.

“Comparto esto porque me hace sentir orgullosa pero también porque sé hay un montón de mujeres leyendo que están pasando por esta etapa donde a veces no ves la luz, tienes dolor físico, miedo, lloras, te juzgas, tienes dudas y no sabes que es lo mejor. Cada mamá sabe lo que es mejor para su bebe y para ella, escúchate y si te sirve de algo escucharlo: todo pasa y todo se arregla”, reflexionó.