Actriz de “Orange is the New Black” contrajo matrimonio y no te imaginas con quién

#aboutlastnight A post shared by Samira Wiley (@whododatlikedat) on Mar 26, 2017 at 7:21am PDT

#wifed A post shared by Samira Wiley (@whododatlikedat) on Mar 26, 2017 at 12:54pm PDT

Thank you, @daniebb3. You get us. A post shared by Samira Wiley (@whododatlikedat) on Mar 26, 2017 at 3:11pm PDT

Lee también

Lo publicó en su cuenta oficial de Instagram y, así, todos sus fans fueron testigos del momento más feliz de su vida. Se trata de Samira Wiley, actriz de la exitosa serie de Netflix, “Orange is the New Black”, quien contrajo matrimonio con Lauren Morelli, guionista de la serie y con quien mantenía una relación desde hace algún tiempo, que inició durante la filmación de los capítulos.La relación entre Wiley y Morelli nunca se escondió. Por el contrario, siempre la mantuvieron a la vista de todos. Sin embargo, fue hasta estos días que consumaron su matrimonio, según informó el Huffington Post.La ceremonia se realizó en Palm Springs, California, y fue oficiada por el padre de Wiley, quien ingresó junto a su hija, tomándola de la mano y entregándola a su novia, mientras sonaba la canción “This is How We Do It2, de Montell Jordan.La guionista Morelli se divorció de su esposo en 2014 después de darse cuenta que era homosexual, hecho que sucedió durante la filmación de la serie.