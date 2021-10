Actriz mexicana revela su papel en la serie “El Juego del Calamar” [+FOTOS]

Seguramente ya has visto la famosa serie de “El Juego del Calamar” y conoces a cada uno de los personajes principales como la palma de tu mano. Sin embargo, es probable que no hayas notado que una mexicana formó parte del elenco de la producción original de Netflix.

Se trata de Carla Fernanda Ávila, una mexicana de 28 años, que según medios locales viajó a Corea del Sur para estudiar una segunda carrera, pero al no obtener la beca decidió quedarse y aprender el idioma.

La noticia de su aparición en la serie la dio a través de redes sociales, en donde compartió una serie de imágenes sobre el día de grabación del séptimo episodio de la serie, capitulo en el que ella aparece.

“Para ser honesta, casi no compartí mi aparición en la serie de Netflix Juego de Calamar. Pero, algunos amigos me reconocieron y me enviaron mensajes de texto al respecto. Entonces, después de hacer algo de meditación, decidí compartirlo”, escribió en la serie de fotografías que colgó en Instagram.

De acuerdo con Ávila, no quería compartir su participación en la serie por dos razones: la primera por estaba expuesta, y la segunda porque no había tenido una buena experiencia con la agencia de casting que la contrató.

"La razón por la que no quería compartirlo es porque me sentía un poco tímida ya que estaba completamente “expuesta” y porque tuve una mala experiencia con la agencia de casting que me contrató. De todos modos... Así que centrémonos en el lado positivo de esta experiencia”, agregó en la misma publicación.

La actriz es una de las esculturas vivientes cuando los VIP están observando el juego final. Para su papel debió realizar pintura corporal para simular la piel de un felino, algo que fue todo un reto para la mexicana.

"Era la primera vez que hacía un trabajo de pintura corporal. Tomó algunas horas hacer la pintura completa. Especialmente el primer día, nos tomó casi toda la mañana pintarnos, ¡ir al baño fue realmente difícil! ¡Me es casi imposible quedarme quieta! Aun así, fue una gran experiencia y consideraría hacerlo de nuevo”, finalizó.