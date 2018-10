Acusan a "Don Francisco" de homofóbico por no saludar "de beso" a Miss España

La polémica en torno a Miss España, la primera persona transgénero que gana dicho concurso en tierras ibéricas, sigue y ha sido el aclamado presentador chileno "Don Francisco" quien la ha generado. En su programa "Don Francisco te invita", el conductor no saludó con un beso a Ángela Ponce, sino que con un apretón de manos.

Usuarios y espectadores del programa han empezado a considerar al presentador chileno como homofóbico. Además, en la entrevista, Ponce dijo que no le gusta que le llamen "gay".

Don Francisco le comentó "leí que una de las cosas que no te gustan es que te digan gay", a lo cual Ponce respondió "hombre, claro es algo que yo me siento mal que me digan gay, porque no lo soy. Porque que me llamen gay implica que la persona que me está mirando está viendo un hombre y para mí eso es un insulto”.