Acusan de manipuladora y mentirosa a Barbara de Regil, quien sigue en el ojo del huracán

Al parecer Bárbara de Regil no podido salir del ojo del huracán con el tema de la su proteína y sobre su apoyo al Partido Verde Ecologista de México en plena veda electoral.

Entre las personas que han puesto el dedo en la llaga es YosStop, quien arremetió contra la actriz de "Rosario Tijeras" al asegurar que la quiso chantajear para que recomendara su producto fitness "Loving It" con sus seguidores.

Yoseline Hoffman, nombre real de la youtuber, usó su canal "JustYoss" y explicó el problema que se sucitó entre las dos, luego de que la hermana de Ginny, subiera a su TikTok lo que opinaba de Regil, tras el video en donde la histrión habla sobre el problema que tiene con el médico Aries. En dicho material grabado, la influencer aseguró que se le hacía hipócrita.

"Hay que comenzar con la vieja confiable, sonándonos la nariz porque no he parado de llorar y nos presume muy orgullosa su libro de inteligencia emocional; ahora veamos los apuntes '¡wow!' cuántos apuntes, miren nada más, de todo esto no hacemos ni un sólo párrafo.

"En todo esto hay algo que se llama positivismo tóxico y mucha gente dice que eso es lo que tiene Bárbara de Regil, pero no, no es positivismo tóxico. Lo que pasa es que ella quiere dar una imagen de muy buena vibra de muy inteligente emocional, cuando no lo es y se fuerza tanto que parece positivismo tóxico, pero no lo es..., Básicamente lo que podemos concluir de este video es que Bárbara trata de manipular a la gente...", comentó YosStop en su cuenta de TikTok.

También tocó el tema sobre lo que hizo De Regil al defender su postura por haber aceptado promocionar al PVEM y la llamó mentirosa.

Bárbara le respondió a la youtuber con un mensaje en Instagram que decía: "me encantaría hacer un video como el tuyo opinando de ti y de tu contenido. Pero... no te conozco y no tengo tanto tiempo...".



YosStop busca a Bárbara y no la pela

Tras esto, YosStop no se quedó con las ganas de opinar y mostró ayer pruebas de que en el 2019 la actriz la buscó para que hablara de su producto, el cual le aseguró era totalmente vegetal y sin saborizantes y endulzantes naturales.

"Yoss, ¿tomas proteína?... Por favor te suplico, déjame mandarte la mía. Es 100 por ciento de origen vegetal, no tiene nada sintético, nada. El sabor es natural, no artificial", fue el mensaje vía Whatsapp que envió la actriz a Yoss.

La joven, de 30 años de edad y que tiene más de 5 millones de suscriptores en YouTube, reconoció que fue ella la primera en buscar a Bárbara de Regil para mandarle un kit de sus productos de belleza que vende.

"Yo ya la había buscado, pero no me contestó y luego sí me contestó y me preguntó si no iban a domicilio, que porque ella le hacían todo a domicilio y yo así de no, pues no, sorry", comentó.

YosStop se niega a promocionar el producto de Bárbara

Durante los mensajes que se enviaron, YosStop mostró que sí probó la proteína de De Regil y que cuando le preguntó qué le había parecido, ella fue sincera y le comentó que le hacía falta algo de dulce.

La youtuber explicó que el producto alimenticio se lo enviaron como un regalo sin que hubiera ningún contrato o promesa que ella le iba a hacer publicidad.

"Primero me la manda como un regalo y luego me la quiere atorar, me la quiere empinar para que yo la publique", dijo no sin antes aclara que ningún influencer trabaja de ese modo, si ellos quieren hacer promoción de algo lo hacen sin problema y que por eso, ella consideró no hablar de "Loving It" porque no considero que fuera un producto bueno.



La influencer también comentó que el modo operandi de De Regil es borrar los mensajes que manda, pero que ella investigó el producto el cual vio que era catalogado como milagro y luego vio lo de Aries.

Mostró que Bárbara la volvió a buscar y le pidió que le regalara una historia de su proteína y que si en algún momento la pudiera ayudar en algo, la actriz lo haría.

"Pinche hipócrita, porque yo te quise mandar un kit del salón y te valió madres, no lo quizo. Y númeto dos, me dijiste que si me nacía yo subiera la historia, entonces por qué hingados me las estás pidiendo si no me nació y no pasa nada, para eso es un regalo...", aseguró