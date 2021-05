Adam Sandler y el “final feliz” de su historia con la mesera que no lo atendió ni lo reconoció

La historia de la mesera de IHOP (siglas de The International House of Pancakes), un conocido restaurante especializado en desayunos de Estados Unidos, que no atendió ni reconoció a Adam Sandler (54) cuando visitó su lugar de trabajo tuvo un final feliz. El actor y la joven se reunieron en el mismo local ubicado en Manhasset (New York), donde ambos protagonizaron el video viral de TikTok que dio que hablar en abril pasado entre los usuarios de más de una red social.

Dayanna Rodas es el nombre de la camarera que se hizo famosa en Internet por el clip en el que aparece luciendo un filtro con cara de payaso mientras narraba cómo le dijo a Adam Sandler que había una espera de 30 minutos para ubicarlo en una mesa, solo para darse cuenta que perdió la oportunidad de conocer a la estrella de Hollywood tras revisar las cintas de las cámaras del circuito cerrado de televisión y ver cómo se retiraba del lugar.

Este curioso momento no tardó en volverse tendencia en Internet a tal punto que el propio protagonista de Diamantes en Bruto (2019) tuvo que pronunciarse en Twitter admitiendo que la única razón por la que se fue del restaurante en el que trabaja Rodas fue porque no ofrecían “all-you-can-drink milkshakes” (todos los batidos que puedas beber traducido al español del inglés), comentario que llegó a oídos de los dueños de IHOP.

Fue así que, aprovechando la popularidad del video viral de TikTok de su colaboradora y el actor, IHOP anunció los “Milkshake Monday” (Lunes de Batidos) en todos sus locales de la zona de Long Island, incluyendo el que visitó Adam Sandler el mes pasado, quien gustosamente volvió esta semana para aprovechar la oferta de 12 a 8 p.m. de estas bebidas elaboradas a base de leche o helado, que pueden llevar frutas, chocolate, turrón o también helado.

El restaurante también prometió donar 1 dólar por cada batido vendido (con un tope de USD$ 50,000) a la organización Comedy Gives Back, que el propio Sandler ha apoyado previamente durante la pandemia de COVID-19. Y volviendo a la historia de la otra protagonista del video viral, la joven compartió el martes 11 de mayo en TikTok un clip de varias fotos de ella con el actor. “¡¡No podría estar más emocionada!! ¡Gracias, Adam Sandler!”, escribió la joven.

Adam Sandler no se quedó atrás y, después de su encuentro con Dayanna Rodas, publicó en su cuenta oficial de Twitter una foto de su perro cerca a un letrero del mencionado establecimiento de comida que tenía un corazón y su apodo: “Sandman”. “Gracias IHOP por los Milkshake Monday”, fue la descripción que utilizó el también comediante para graficar el inolvidable momento, reportó la revista PEOPLE.

Thank u IHOP for Milkshake Monday pic.twitter.com/SsTEK0W0XK — Adam Sandler (@AdamSandler) May 11, 2021