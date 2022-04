Addison Rae la "tiktoker" que más gana, triunfa como cantante y actriz

¿Les suena Addison Rae? Si no es así, ahora tienen la oportunidad de conocerla: esta joven tiene 21 años, 87 millones de seguidores en Tiktok, 40,4 millones en Instagram, y es la "tiktoker" que más dinero gana según Forbes.

Addison Rae Easterling nació en Lafayette, Luisiana, el 6 de octubre de 2000. Hija de Monty López y Sheri Easterling, tiene ascendencia española por parte de padre y dos hermanos pequeños, Enzo y Lucas López. Sus padres se divorciaron y estuvieron de manera intermitente durante la infancia de Addison pero en 2017 volvieron a casarse. Ambos tienen sus propias cuentas de Tik Tok donde Monty (@montyjlopez) tiene 5,5 millones de seguidores y Sheri (@sherinicolee) 14 millones.

Tienen, además, un canal familiar, "The Rae Family", donde están completos los cinco, en el que cuentan con casi 300.000 suscriptores.

Ya desde los seis años, Addison bailaba competitivamente, lo que la llevó a viajar por todo el país. Sin embargo, para sus estudios eligió inicialmente otro camino, el de la locución deportiva que comenzó a estudiar en la Universidad Estatal de Luisiana.

Saltó a la fama precisamente por un vídeo bailando en Tiktok la canción "Obsessed" de Mariah Carey. La joven se había unido a la plataforma en 2019 y esa coreografía se hizo viral hasta el punto de que la mismísima Mariah le dio al "me gusta".

"Recuerdo que fue entonces cuando sentí que algo había cambiado para mí. Supe que quería tomármelo más en serio y expandirme a otras plataformas. Subí un video a YouTube y me volví muy activa en Instagram", dijo a Business Insider.

VERSATILIDAD MILLONARIA

Addison se dio cuenta de hasta qué punto se estaba volviendo conocida al ver que en la universidad la reconocían muchos de sus seguidores de Tik Tok: "Me llamaban por mi nombre cuando iba de camino a clase, lo cual era bastante alucinante". Así, dejó los estudios y decidió centrarse en su carrera como estrella de internet.

Para ello, se mudó a Los Ángeles para formar parte de "Hype House", que ayudó a formar, donde convivía con otros "tiktokers" y creadores de contenido para seguir creciendo como "influencer". Su familia no dudó en apoyarla y se trasladaron.

En 2020, fichó por la agencia William Morris Endeavor (WME), que lleva a estrellas de la talla de Christian Bale y Charlize Theron. Y ha seguido haciendo historia: actriz, cantante, bailarina, modelo, empresaria, icono… Addison ha explorado todos los recovecos de la fama como una "celebrity" polifacética y versátil.

En su primer año de fama, Addison cosechó cinco millones de dólares solo desde Tik Tok, lo que la colocó a la cabeza en el podio de Forbes de Las 7 Estrellas con Mayores Ingresos en dicha plataforma. "Mis sueños se están haciendo realidad. Estoy completamente agradecida por todas las oportunidades que se me están presentando, y ninguna habría sido posible de no ser por todos y cada uno de ustedes", escribió en su Instagram cuando dio el salto a la interpretación.

Y es que protagonizó en Netflix la película "He’s all that" (2021), "remake" de una popular comedia americana pero cambiando los roles de género en esta nueva versión. Ahora, ha firmado un acuerdo con Paramount Players para protagonizar la película "Fashionista", según informa Deadline.

CREANDO SU DESTINO

Addison también lanzó "Item Beauty", su propia marca de belleza sostenible y vegana. Y ha trabajado para marcas como L'Oréal, Reebok, American Eagle, Daniel Wellington y Hollister.

También sacó un podcast junto a su madre, Sheri Nicole, llamado "Mama Knows Best". Además, su sencillo, llamado "Obsessed" en honor a la canción de Carey, cuenta con más de 25 millones de reproducciones en YouTube en menos de un año.

Lo lanzó de manera independiente. Porque para Addison Rae, mantener su libertad es clave. "Es importante dirigir tu propio camino y hacer de tu vida lo que de verdad quieres que sea", dijo a la revista Glamour: "tu creas tu propio destino", afirmó.

Addison hace honor a su fama: amiga cercana de la familia Kardashian, especialmente de Kourtney, ha participado en eventos de la dinastía Kardashian-Jenner.

Durante 2020 mantuvo una relación con el "tiktoker" Bryce Hall. Y su fama ha crecido tanto que la mismísima Mariah Carey le cantó su "All I Want for Christmas is You" por videollamada para felicitarle las navidades.

Ahora, Addison protagoniza su propia serie en Snapchat, "Addison Rae Goes Home", donde regresa a Luisiana para reconectar con sus raíces tras todo su éxito en Hollywood: "he cambiado, es verdad, y era necesario para crecer. Quiero demostrarle a la gente que no estoy limitada a hacer una única cosa", dijo Addison Rae a la revista Variety. Y desde luego, está en ello.