Adele reaparece en su cumpleaños y fascina con fotos a sus fans

Adele reapareció hoy en redes sociales, justo cuando cumple 33 años de edad, la cantante británica emocionó a sus seguidores de Instagram con la publicación de tres peculiares fotografías.

Tras la pausa que se tomó por varios años, Adele regresó a los medios de comunicación a finales del 2020 como presentadora del mítico programa de la televisión estadounidense "Saturday Night Live", aunque sin noticias sobre su música.

Sus admiradores se siguen preguntando sobre la llegada de su nuevo disco que tomaría el relevo del aclamado "25", publicado en 2015.

Adele, ganadora de 15 premios Grammy, llevaba sin protagonizar una aparición televisiva de alto nivel desde el año 2016.

Desde enero no había posteado nada en su cuenta de Instagram, hoy lo hizo con una fotografía en blanco y negro en la que luce un tatuaje en el brazo y su larga cabellera.

En una segunda fotografía, la intérprete de "Someone Like You" aparece dentro del agua.

Finalmente, en la tercera imagen Adele luce un largo vestido que remarca su silueta.

Los fans de la artista le dedicaron palabras cariñosas y felicitaciones por su cumpleaños; muchos aprovecharon para pedirle que pronto lance nueva música.

Adele vende su “mansión embrujada”

La cantante Adele experimentó muchos cambios en los últimos años: decidió alejarse de los focos por un tiempo y concentrarse en su meta personal de bajar de peso para llevar un estilo de vida más saludable. En el marco de su renovada imagen, la cantante británica también se mudó de casa y puso a la venta su “mansión embrujada” de West Sussex por 8,9 millones de dólares.

La casa de campo es conocida como “Lock House”, y fue construida en la década de 1900. La gigantesca propiedad tiene 13 habitaciones y nueve baños, con todas las comodidades incluidas. La artista se maravilló al conocer el lugar en 2011 y la compró pensando que viviría allí durante muchos años.

Sin embargo, según informan los medios británicos, no se quedó más de un año en la mansión y rápidamente la puso en alquiler a un amigo cercano, el presentador de televisión Anderson Cooper. La razón de su cambio de decisión fueron los “extraños ecos y voces” que se escuchaban en los cuartos y en la piscina.

El diario The Sun incluso afirmó que la multipremiada cantante no tenía dudas de que su hogar estaba “embrujado”, y el miedo que sintió la llevó a contratar un guardaespaldas para que la acompañara durante los tiempos que pasaba sola en la gigantesca propiedad.