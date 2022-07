Adele volvió a los escenarios después de cinco años

La cantautora británica Adele brilló este sábado en el escenario del parque londinense, Hyde Park, donde por segunda noche consecutiva cerró la jornada de conciertos del festival ‘British Summer Time’, con una espectacular mezcla de clásicos, como 'Someone like you' y canciones más recientes de su último álbum '30'.

Tras haber hecho una pausa de cinco años lejos de los escenarios, la artista londinense volvió a actuar por primera vez en su Reino Unido natal, recibiendo una calurosa bienvenida del público que dejó entrever que tanto tiempo de espera no había dejado ni el más mínimo resquicio de resentimiento entre sus fans.



La expectativa contenida dio lugar rápidamente a la euforia al arrancar la primera canción, 'Hello', una de las más icónicas pertenecientes a su tercer álbum '25'.



Con el pelo sin recoger y un vestido negro con los hombros descubiertos, la ganadora de quince premios Grammy habló al público con su habitual humor y cercanía, reconociendo a algunos fans entre el público que repetían del concierto del día anterior.

También quitó hierro a la frase de "Fora Bolsonaro" (Fuera Bolsonaro) contra el presidente del Brasil que había dicho en su actuación del viernes, que se acabó viralizando, y bromeó sobre el peligro de repetir frases que le dicen sus fans en otro idioma, "sin saber lo que significan", ya que en este caso acabó siendo "algo un poco político".



Asimismo, el regreso de Adele y su poderosa voz trajeron consigo una nueva entrega de canciones que cosechó en su cuarto y último trabajo, ‘30’, lanzado el pasado octubre y que en febrero le brindó tres premios 'Brit' a la mejor canción, mejor álbum y mejor artista.

Así le fue a Adele en su regreso a las tarimas

En este sentido, aparte de cantar el sencillo galardonado 'Easy on Me', en el que habla sobre su divorcio con su exmarido, Simon Konecki, la artista de 34 años también optó por incluir en su repertorio las canciones 'I Drink Wine', 'Hold On' y los ritmos de 'Oh My God'.



La londinense también incluyó la banda sonora de la película de James Bond 'Skyfall', con la que recogió un premio Oscar en 2013, y completó la actuación con otros clásicos de sus dos primeros álbumes, entre ellos, 'One and Only' o el guiño a Bob Dylan con 'Make You Feel My Love'.

La canción de 'Set Fire to the Rain' fue uno de los momentos álgidos de la noche, ya que mientras sonó el tema con los efectos especiales de grandes llamaradas, que hace referencia a "prender fuego a la lluvia", el cielo de nubes grises se dio por aludido y decidió completar la canción con algo de lluvia, mojando ligeramente el público.



Con ‘Rolling in the Deep’ como canción de clausura, Adele hizo vibrar las más de 140 hectáreas del parque real, aunque volvió a aparecer al escenario cubierta con la bandera del Orgullo LGBTIQ+ para regalar un par de bises más: la nostálgica 'When we were Young' y el tema de cierre de su último álbum, 'Love is a Game'.



Antes de que la inconfundible voz de Adele se apoderara del escenario Great Oak, una decena de artistas, todas mujeres, actuaron a lo largo de la tarde, como Nilüfer Yanya, Kacey Musgraves o Gabrielle, entre otras.