Adele y la historia de su devoción por Beyoncé

Lee también

Adele vivió en la edición 2017 de los premios Grammy la mayor encrucijada de un fan: se enfrentó a Beyoncé, su artista favorita de todos los tiempos, por el trofeo más importante de la noche, y le ganó, pese a que su deseo era verla a ella celebrar.La cantante británica arrarrasó en las cinco categorías a las que fue nominada al Grammy gracias a su disco "25". Y aunque se mostró agradecida y feliz, al recoger el premio al Álbum del año, Adele confesó que no estaba hinchando por ella, sino por su ídolo desde los 11 años: Beyoncé."Mi álbum del año es 'Lemonade'. Estaba completamente hinchando por ella", dijo a periodistas en una rueda de prensa posterior a la entrega del trofeo en la que habló relajada, sin pulir su discurso."Pero estoy agradecida, Estados Unidos siempre ha sido amable conmigo, no sé por qué", añadió con una carcajada. "Es una cosa maravillosa -el premio-, poder mostrárselo a mi hijo", siguió la cantante que, en la gala, partió en dos su trofeo para graficar su deseo de compartir el reconocimiento con Beyoncé.LA HISTORIA DE SU ADMIRACIÓNDurante la rueda de prensa post Grammy, Adele contó que conoció la música de Beyoncé cuando esta era parte del grupo Destiny's Child."Ella ha sido mi ídolo mi vida entera. Tenía 11 años y algunas amigas me mostraron una canción", recordó. Era "No, No, No". "Recuerdo perfecto (...). Me enamoré inmediatamente de ella, tenía 11, tengo ahora 29"."Y la sensación cuando escuché 'No No No' fue exactamente la misma que cuando escuché 'Lemonade", expresó la británica. "Sentí que era su tiempo de ganar, 'qué mierda tiene que hacer para ganar álbum del año', así me sentí", indicó asegurando que este año esperaba que hubiera algún empate. "Estoy muy agradecida pero siento que una parte de mi murió porque la amo", lanzó.UNA PRIORIDAD EN LA VIDAEsta no es la primera vez que Adele manifiesta públicamente su admiración por Beyocé. En una entrevista con "Time" publicada poco después del lanzamiento del disco "25", la cantante aseguró que, después de su hijo, su "prioridad" en la vida era trabajar con Beyoncé."Dicen que rechacé un dueto con ella en este disco. Quien inició ese rumor debe estar riéndose a carcajadas, pues cualquier persona que me conoce sabe que, después de mi hijo, mi prioridad en la vida es Beyoncé", declaró aquella vez.Tras su incursión en la industria musical con los discos "19" y "21", Beyoncé también tuvo palabras elogiosas hacia el trabajo musical de la británica, lo que generó divertidas reacciones por parte de la siempre elocuente Adele. Recordemos esta entrevista del 2011:EL DATOTras el Grammy del domingo, Adele se convierte en la primera artista ganar las tres principales categorías en dos años separados."25" es fue el año mejor vendido de la última década con excepción de su "21", que arrasó en el Grammy de 2012.