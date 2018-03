Adhesivo trae a Bad Manners en la segunda edición del "This is Ska"

Adhesivo en México. Foto tomada de Facebook

La banda salvadoreña de Ska Adhesivo realizará este viernes 2 de marzo la segunda edición del festival “This is Ska”, en La Casa Tomada. El evento arrancará a las 6:00 de la tarde y contará con tres propuestas nacionales: Vibrass Ska Ensamble, Blue Beat Makers y Adhesivo. Además, como cereza del pastel, el grupo inglés Bad Manners demostrará su poder acumulado durante sus 42 años de trayectoria musical.

“Son experiencias únicas en el país, ya que para que vengan una banda de este calibre (Bad Manners) las posibilidades son remotas”, comentó Mauro Arévalo, tecladista de la Adhesivo. Asimismo, Guillermo Serrano “La Vieja”, guitarrista de la agrupación, señaló que es una muy buena oportunidad para que los amantes del ska disfruten de un show de lujo y los que aún no están familiarizados con el género, podrán ver en acción a Bad Manner, uno de los íconos del Two tone.

“No tiene nada de diferencia para ellos tocar en un escenario grande, que en uno pequeño, porque vienen a reventarla, a tocar de la misma manera e intensidad, para que la gente lo disfrute al máximo”, aseguró “El Chele”, baterista de Adhesivo.

Por otro lado, la agrupación salvadoreña ha prometido brindar una presentación llena de energía, fuerza, dinamismo y poner a bailar a las 300 personas que tiene como capacidad máxima el espacio. “Siento que algo bueno es que todas las bandas que vamos a estar somos de ska, pero cada una tiene su toque distinto, entonces será una noche supervariada. Esa noche van a poder escuchar todas las ramas del ska, eso hace al evento muy atractivo”, comentó “El Titi”, bajista de Adhesivo.

El festival “This is Ska” nació en 2016 con la intención de generar un intercambio de música con otros países de la región y en su primera edición contó con la participación de los nicaragüenses LecheBurra y los mexicanos, Out Of Control Army. El evento sirvió de impulso para que la creciente escena musical salvadoreña se propusiera retos más grandes.

Los amantes del ska pueden comprarlas en WW.UREVENTO.COM, ADDIK y en la Casa Tomada. Las entradas en preventa cuestan $20 y el día del evento $25.

Adhesivo enamoró en México

Los salvadoreños se presentaron el 17 de febrero en la segunda edición del “Non Stop Ska Festival” de México, un evento en el que enamoraron al público con sus grandes éxitos y fueron testigos de las muestras de cariño que le tienen a la agrupación fuera del país.

“Para nosotros ir a México siempre es una experiencia bien grata, porque a pesar de que teníamos cuatro años más o menos de no ir, la respuesta de la gente fue bastante grande. Tuvimos un público de unas cuatro mil personas, fue bastante grato porque a pesar de que hace cuatro años no pudimos tocar ahí, la gente nos conocía, coreaba las canciones y me atrevería a decir que de todas las bandas que estuvimos ahí, fuimos los que más movimos a la gente y causamos más euforia”, enfatizó Quincho Vega, trompetista de la agrupación.

La banda confesó que luego del “This is Ska” se meterá de lleno a hacer maquetas para hacer el tercer disco. Además, agregaron que aún continúan trabajando con El Dros y que en la próxima producción podría aparece su voz.