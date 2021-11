¡Adiós soltería! Taylor Lautner se compromete

Tras tres años de noviazgo, Taylor Lautner le pidió matrimonio a su novia, Tay Dome.

"No puedo esperar a pasar el resto de mi vida contigo, Tay Dome. Sé que no aguantas mis tonterías pero me calmas cuando tengo ansiedad. Me haces reir demasiado. Haces que cada día contigo sea el más especial. Y, lo más importante, me haces ser mejor persona.

"No tengo palabras para agradecerte lo suficiente lo que has traído a mi vida. Te quiero para siempre", escribió la estrella de Crespúsculo en una publicación en su Instagram personal.

Dome también compartió el momento y en la publicación que hizo en redes sociales se refirió a Lautner como su mejor amigo.

Mientras que Makena Moore, hermana del histrión, celebró que por fin tendrá una hermana.

Para pedirle matrimonio Lautner preparó una noche romántica en un set que parece sacado de una película.

En las fotografías que la pareja compartió, se ve a un enamorado Taylor Lautner hincado, para entregarle la sortija de compromiso.

Luego, ambos posaron en una muy divertida foto en la que ella muestra el anillo.

Lautner es la segunda estrella de la saga Crepúsculo que anuncia boda, luego de que Kristen Stewart, su compañera de reparto, hiciera público su compromiso con su novia, la guionista Dylan Meyer, con quien tiene dos años de relación.

"Quería que me propusieran matrimonio, así que creo que expliqué claramente lo que quería", dijo Stewart.