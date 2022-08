Adrián Itzam-Na: Orgullo salvadoreño y ejemplo de superación

A la lista de salvadoreños que han representado al país en los últimos años y lograron reconocimiento a nivel internacional como: Fátima Cuéllar, la primera salvadoreña en clasificar al Top 15 de Miss Mundo; Yuri Rodríguez, el primer salvadoreño en convertirse en campeón del mundo en Fisicoculturismo; o Alfa Karina Arrué, la primera salvadoreña en llegar a la cima del Everest; podemos incluir a Adrian Itzam-Na Monge Rivera, como el primer salvadoreño en clasificar al Top 10 de Mister Supranational en su sexta edición, celebrada el pasado 16 de julio en Polonia.

Hijo de un padre periodista y una madre maestra de Literatura, Adrián Itzam-Na Monge Rivera de 26 años, creció en Rosario de Mora.

En la actualidad, Adrián, es estudiante de la Licenciatura en Ciencias de la Educación Especialidad: Educación Física de la Universidad de El Salvador (UES) y trabaja como entrenador personal certificado por la Asociación Internacional de Deporte y Fitness (ISFA, por su siglas en inglés).

Por si fuera poco, es modelo profesional y bailarín de breakdance y se ha destacado en competencias de fisicoculturismo, como el Arnold Sports Festival Europe y el Campeonato Centroamericano y del Caribe.

"Estando en Polonia, ya no era Adrian Itzam sino El Salvador. Desde ese momento te transformas en la representación completa de tu país, eso quiere decir que tienes que dar lo mejor y demostrar cómo son los salvadoreños, su cultura y su forma de pensar", afirmó Itzam-Na durante una entrevista con LA PRENSA GRÁFICA.

Con sus ojos verdes, cuerpo atlético y cabello rizado, Itzam asegura que si bien ya tenía experiencia como modelo y deportista, la preparación para el concurso Mister Supranational le exigió combinar ambas facetas. Además, el reto de hablar inglés fluido fue algo que lo desafió a sí mismo. "Tener un vocabulario bastante amplio fue algo complicado", reconoció el joven de 26 años de edad.

Pero este logro, más allá de ser histórico para el país, para Itzam tiene una base de esfuerzo, perseverancia y disciplina. "Empecé a incursionar en el modelaje haciendo casting. No quedé en todos. Muchas veces me dijeron: ‘No, no cumplís con los requisitos’, porque en la mayoría de los casos la altura y complexión física son decisivos", recordó.

"Van haber muchísimas cosas que se te van a complicar, porque el modelaje no es todos los días. Te puede chocar con tus estudios o tu trabajo, en ese momento tienes que pensar que es lo más importante, y en ocasiones dejas pasar oportunidades grandes", enfatizó.

Experiencia ganada

Para Adrián, sus experiencias en televisión, comerciales, pasarelas y principalmente el deporte fueron esenciales. "Llegado el momento puedes estar muy preparado, pero si no tienes la confianza en ti mismo puede ser que no ganes. El deporte para mi fue fundamental, me dio autoestima, saber qué es competir contra ti mismo y buscar un objetivo", confesó.

"Me enfrenté al estereotipo de que era muy delgado. Si te desmotiva, pero empecé a entrenar más de lleno al gimnasio, y junto con el deporte logré tener un cuerpo atlético", afirmó y finalizó: "para las personas que ven esto como una pérdida de tiempo, pues no es una pérdida de tiempo. Acabo de estar representado a nuestro país y se me han abierto puertas. Esto no se queda acá".