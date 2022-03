Adrián Uribe y su difícil pasado de violencia; de payasito a estrella de Televisa

En las últimas dos décadas Adrián Uribe se ha dedicado a hacer reír como comediante, pero en sus inicios el actor provocaba sonrisas como payaso, aunque detrás de su maquillaje vivía una etapa muy complicada en su casa.

El actor cuando recuerda sus incisos lo hace con nostalgia y tristeza ya que fue uno de los momentos más complicados de su vida, por la falta de dinero pero también por la violencia que se vivía en su casa.

Hace unas semana Uribe recordó en el programa de Yordi Rosado cuando usaba maquillaje y nariz roja para hacer reír con su personaje de el payaso Chistín y poder llevar dinero a su hogar.

"A toda esa gente que se ha burlado de mí, que me ha dicho que no voy a pasar de payasito de fiestas o que se burlaba de mi cuando mi abuelita iba a trabajar en las casas a hacer el aseo o cuando nos preguntaban que dónde nos habíamos ido de vacaciones. Veía que a veces había pleitos y que mi papá se peleaba con mi mamá, y a veces veía que mi papá trataba mal a mi mamá”, recordó Adrián.

El actor relató que fue la violencia que vivió en su casa la que hizo que decidiera empezará a trabajar como comediante desde los 16 años, para poder llevar dinero a su casa y su madre pudiera dejar a su padre y el círculo de violencia que se vivía en casa.

“Obviamente no me gustaba y no me gustaba ver sufrir a mi mamá y a mis papás por dinero, y me gustaba ayudarlos. Como un hombre que, a pesar de ser humano con defectos, todos los días hizo lo posible por ser mejor ser humano, para ser mejor papá, ser mejor hijo, hermano, ser mejor artista", añadió Uribe.

Adiós exclusividad con Televisa

Adrián Uribe se quedó sin exclusividad en estos días. El actor era de los pocos talentos de Televisa que aún contaba con este contrato, aunque, dicen, esta se dio sólo porque hace unos años tuvo complicaciones médicas que pusieron su vida en peligro, el comediante estuvo semanas en el hospital y tuvo que pedir un préstamo a la televisora, misma lo condicionó a estar como titular de un sinnúmero de programas.

Adrián recién terminó su deuda millonaria con Televisa y la empresa le dio las gracias. Al parecer ahora Uribe creará una empresa generadora de contenidos, mismos que venderá a compañías streaming y televisoras tradicionales, por lo que ya está reclutando a muchos de sus amigos comediantes.

A partir de su participación en este show, la carrera del comediante fue en ascenso y eso le permitió incluso protagonizar la telenovela “Como tú no hay dos”.

El actor tuvo una prolífica carrera dentro de la televisora de San Ángel, ya que desde que apareció en “Humor es ...los comediantes” se echó al público a la bolsa; se dice que por su singular estilo de hacer comedia se le abrieron las puertas para otros proyectos de la barra cómica del canal Las Estrellas como “Nosotros los guapos”, “Como tú no hay dos” e incluso la carta fuerte de Televisa para la barra dominical “¿Quién es la máscara?”, entre otros más.

La carrera y el ascenso al éxito de Uribe no fue sencillo, incluso le llevó casi unas década tener su primera oportunidad en televisión en el programa “Un nuevo día”, conducido por César Costa y Rebecca de Alba en 1997.

Luego de estar en “Un nuevo día”, Uribe fue llamado por Reynaldo López para participar en en programa “La hora pico” con Lorena de la Garza, Consuelo Duval y otros comediantes en el año 2000.

A partir de su participación en este show, la carrera del comediante fue en ascenso y eso le permitió incluso protagonizar la telenovela “Como tú no hay dos”.