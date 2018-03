Adriana Fonseca sufrió racismo en Estados Unidos

La actriz mexicana Adriana Fonseca denunció hoy en redes sociales haber sido víctima de discriminación al ser echada de una audición para un comercial en Los Ángeles (California, EE.UU.). "No puedo creer que estemos viviendo un racismo tan fuerte en estas épocas, de verdad que es una tristeza", dijo a través de Twitter.



En un vídeo, la actriz de 37 años aseguró que la experiencia que pasó en la audición ha sido una de las más fuertes de su vida, porque fue echada del cuarto "de una manera muy humillante" por "el señor que estaba en la cámara".

<blockquote class="twitter-video" data-lang="es"><p lang="es" dir="ltr">Les abro mi corazon, hoy vivi una de las experiencias mas fuertes en mi vida... <a href="https://t.co/TH7WsMqed9">pic.twitter.com/TH7WsMqed9</a></p>— Adriana Fonseca (@AdriFonsecaC) <a href="https://twitter.com/AdriFonsecaC/status/823986381265387520">24 de enero de 2017</a></blockquote>

La actriz afirmó que aunque siempre ha sido reservada ahora se decidió a denunciar este racismo, porque seguro le ocurre a mucha gente en Estados Unidos. "No se vale humillar y ser racista con humanos", señaló Fonseca al asegurar que ella es "guerrera" y seguirá con su preparación personal.



Fonseca también aprovechó su cuenta de Instagram para publicar a el incidente en el cual fue víctima. En esa misma red social algunos de sus seguidores se lamentaron del hecho y le brindaron ánimos.



<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BPqOCttB7LC/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Les abro mi corazon, hoy vivi una de las experiencias mas fuertes en mi carrera. Tenia un casting para un comercial, con algunas lineas en Ingles, las cuales prepare... El señor de la camara me pidio dijera mi nombre, lo dije y me saco del cuarto, ni siquiera me dejo decir mis lineas y enfrente de mucha gente me dijo que tenia "thick accent" claro como no, mi nombre en estilo gringo esta dificil, pero ni siquiera me escucho decir las lineas. Hablo ahora, aunque siempre prefiero ser reservada; porque esto seguramente le pasa a mucha gente en este pais y no se vale humillar y ser racista con humanos. Yo soy mas fuerte y con mas razon, luchando y preparandome mas, soy guerrera; pero si necesitamos un mundo mejor. #forabetterworld I'm opening my heart, today I'd had lived a horrible experience. I had a casting for a commercial, with some lines in English, which I was prepare... The guy of the camera asked my name, I said it and he told me to leave the room, he didn't let me say my lines and spoke with me in a rude way in front of many people, telling me that I had "thick accent" just because he heard my name... OMG I'm speaking, although I always prefer to be reserved; because this kind of things happen every day. Dios Bendiga a ese señor y lo perdone, pero yo en nombre de todos los latinos y otras culturas aqui, solo les digo que esto nos hace mas #fuertes les guste o no... #instamood #instalife #LA</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Un vídeo publicado por AdriFonsecaC (@adrifonsecac) el <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-24T19:57:58+00:00">24 de Ene de 2017 a la(s) 11:57 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>



Ella ha participado en telenovelas como "La Usurpadora" (1998), "Amigos por Siempre" (2000), fue protagonista de "Mujer bonita" (2001) y antagonista en "Mariana de la noche" (2003). Además, en 2007 protagonizó, en Miami, la telenovela "Bajo las riendas del amor" y en 2012 "Corazón Valiente", para la cadena Telemundo.