Aerosmith actuará en Las Vegas

La banda de rock estadounidense Aerosmith tocará en Las Vegas a partir del próximo año, según anunció el guitarrista Joe Perry en una entrevista con la emisora de radio Sirius XM.



"Queremos hacer algo diferente", dijo Perry sobre los planes del grupo, creado en Boston en 1970 y entre cuyos éxitos están canciones como "Walk This Way", "Dream On" y "I Don't Want to Miss a Thing".



Los llamados "concert residencies" consisten en una serie de actuaciones en directo que se dan siempre en un mismo recinto, generalmente teatros, casinos u hoteles con capacidad inferior a diez mil personas.



En tiempos de Frank Sinatra y Elvis Presley estaban considerados el punto culminante en las carreras de grandes músicos. Con las actuaciones de Celine Dion y Elton John se convirtieron en espectáculos glamourosos. Los ventajosas condiciones económicas pronto atrajeron a rockeros como Guns N' Roses, Mötley Crüe y Meat Loaf, así como a DJ como David Guetta y Calvin Harris.



La cantante Lady Gaga gana aproximadamente un millón de dólares (880.000 euros) por concierto. En 2017 una entrada para uno de estos conciertos en Las Vegas costaba de media unos 92 dólares (81 euros).